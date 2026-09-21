Жители Аргентины массово вышли на протест к посольству России

Жители Аргентины массово вышли на протест к посольству России9
- 21.09.2026, 12:08
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Участники акции требуют официальной информации о судьбе своих близких.
В Аргентине родственники военнослужащих, которые были завербованы Москвой для участия в войне России против Украины и впоследствии пропали без вести, вышли на акцию протеста возле российского посольства.
Как пишет Dialog.UA, они требуют от российских властей официальной информации о судьбе своих близких.
Участники акции хотят получить ответы на вопросы, где находятся военнослужащие, живы ли они, попали ли в плен и какой статус им присвоен. По словам организаторов, родственники не располагают достоверной информацией о судьбе пропавших.
Организаторы также призывают родственников военнослужащих из других стран обращаться к российским дипломатическим представительствам и добиваться официальных ответов о пропавших без вести.