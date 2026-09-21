Новый мост КНДР и России послал Китаю мощный сигнал 21.09.2026, 13:17

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Это не просто новый транспортный маршрут.

Открытие первого автомобильного моста между Северной Кореей и Россией стало не просто новым транспортным маршрутом. Для Пекина это сигнал о том, что Москва получает все больше возможностей влиять на ситуацию у северокорейской границы Китая, пишет South China Morning Press (перевод — сайт Charter97.org).

Мост через реку Туман связал северокорейский Расон с российским Хасаном. Его открыли 7 сентября, а российские власти заявили, что новый переход снизит стоимость перевозок и поможет развивать торговлю между двумя странами.

Однако значение проекта выходит далеко за рамки экономики. Китай давно стремится получить доступ к Японскому морю через реку Туман. Для северо-восточных провинций страны это потенциально важный выход к морским маршрутам. Теперь Россия и КНДР получают дополнительное влияние на этот коридор.

Особенно показательно сравнение с Китаем. Новый российско-северокорейский мост построили менее чем за два года. Китайский мост через Ялуцзян был завершен еще в 2014 году, но до сих пор фактически не используется.

«Пхеньян может зависеть от Китая экономически, но именно он решает, куда направлять свое политическое внимание», — пишет автор.

Новый маршрут важен и для военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Он может использоваться для перевозки вооружений, военных специалистов и других грузов. Украинские аналитики допускают, что мост способен стать частью логистического маршрута, связанного с российской войной против Украины.

При этом значение проекта может оказаться долгосрочным. После окончания войны в Украине по нему смогут идти не только военные грузы, но и товары, рабочие, туристы и официальные делегации.

Для Китая это особенно неудобно на фоне попыток восстановить отношения с Пхеньяном. Пекин по-прежнему сохраняет главное экономическое преимущество — Северная Корея сильно зависит от китайской торговли.

Но у Китая есть и другой ресурс — дипломатия. На фоне возможного возобновления контактов президента США Дональда Трампа с КНДР Ким Чен Ыном Пекин может попытаться вновь стать посредником.

«Китай по-прежнему обладает уникальным политическим влиянием на Пхеньян», — убеждены авторы.

Для Москвы мост становится инструментом укрепления связей с КНДР. Для Пекина — напоминанием о том, что влияние на Северную Корею уже не является исключительно китайской сферой.

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