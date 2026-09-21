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В Минске появился необычный автобусный маршрут

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  • 21.09.2026, 12:33
  • 4,744
В Минске появился необычный автобусный маршрут

Он проходит чуть больше километра и не имеет обратного рейса.

В Минске появился удивительный автобусный маршрут. Это самый короткий и самый редкий маршрут автобуса в столице. Его номер и маршрут №261э «Кольцевая — Зеленый Луг-6», пишет Blizko.by.

Протяженность маршрута от близкого пригорода Солнечный по улице Широкой, автодороге Н3085 и улице Мирошниченко в Зеленый Луг составляет всего 1,3 километра.

В день выполняется всего один рейс: по будням в 07:25 от остановки «Кольцевая» в Солнечном, и причем только в одну сторону. В обратную сторону этот автобус не едет.

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