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На западе Беларуси завоют сирены

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  • 21.09.2026, 12:44
  • 2,728
На западе Беларуси завоют сирены

Жителей предупредили о масштабных тренировках по эвакуации.

Жителей и гостей Принеманья предупредили, что на предстоящей неделе в регионе будут звучать сирены, передает autogrodno.by.

В МЧС также попросили следить за оповещениями систем безопасности на предприятиях и в организациях.

По информации портала, 24 сентября во всех районах Гродненской области, включая областной центр, состоится Единый день безопасности. Здесь прозвучат сирены – это техническая проверка системы оповещения.

«В Гродно центральной площадкой мероприятий станет торговый центр «Фламинго» по улице Ольги Соломовой. Время проведения мероприятия – с 11:00 до 14:00», – сказано в сообщении.

Рекомендуют узнавать, где пройдут мероприятия в нужном районе, на интерактивной карте МЧС.

«Ключевая роль отведена руководителям учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности. Им предстоит провести тренировки по эвакуации, проверить готовность персонала, исправность средств противопожарной защиты и доступность эвакуационных выходов», – отметили спасатели.

Закрепить полученные знания призывают на мастер-классах и тренировках на интерактивных площадках.

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