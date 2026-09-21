Диетологи назвали лучший напиток для здоровья почек 5 21.09.2026, 13:19

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Для этого не нужны специальные добавки и электролиты.

Почки фильтруют отходы и избыток жидкости из крови, поэтому для их нормальной работы организму необходимо получать достаточно жидкости. При этом покупать специальные электролитные напитки или добавки для поддержания здоровья почек вовсе не обязательно.

Три диетолога, опрошенные Verywell Health, называют лучшим выбором обычную воду.

Вода помогает поддерживать нормальную работу почек, которые отвечают за фильтрацию крови и выведение ненужных веществ из организма. При обезвоживании кровоток к почкам уменьшается, а в тяжелых случаях это может привести к острому повреждению почек. Повторяющиеся повреждения, в свою очередь, способны повышать риск развития хронической болезни почек.

Достаточное потребление воды также помогает организму выводить отходы с мочой и может снижать вероятность образования камней в почках.

Диетолог Яси Ансари отмечает, что недостаточное потребление жидкости может быть связано с альбуминурией — состоянием, при котором белок альбумин попадает в мочу. Это может быть признаком повреждения почек.

Исследования связывают употребление менее 500 миллилитров воды в день с повышенным риском альбуминурии. Однако эти 500 миллилитров не следует воспринимать как рекомендуемый минимальный объем жидкости на сутки. Потребности в жидкости значительно различаются у разных людей и зависят от индивидуальных особенностей и обстоятельств.

Людям с заболеваниями почек или сердца, которым врач рекомендовал ограничивать потребление жидкости, следует придерживаться именно этих медицинских рекомендаций.

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