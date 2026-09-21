ВСУ поразили редкую российскую РЛС стоимостью $60 миллионов 2 21.09.2026, 13:47

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Станция обнаруживала самолеты, ракеты и дроны на расстоянии до 150 километров.

Силы обороны Украины в ночь на 21 сентября поразили несколько важнейших объектов врага. Среди них - редкая радиолокационная станция «Каста».

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны Украины в ночь на 21 сентября поразили несколько важнейших объектов врага. Среди них - редкая радиолокационная станция «Каста».

В районе населенного пункта Пикузы Донецкой области украинские военные поразили радиолокационную станцию «Каста» армии РФ.

Эта станция предназначена для обнаружения самолетов, ракет и беспилотников на малых высотах:

дальность обнаружения целей - до 150 километров;

ориентировочная стоимость станции - от 60 миллионов долларов;

полное название модели - «Каста-2Е2» (39Н6).

В районе Днепроэнергии Донецкой области Силы обороны поразили пункт управления беспилотниками оккупационной армии.

В районе Старого Хутора Белгородской области РФ поражено место сосредоточения живой силы противника.

Работа по ключевым военным целям врага продолжается.

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