ВСУ поразили редкую российскую РЛС стоимостью $60 миллионов

ВСУ поразили редкую российскую РЛС стоимостью $60 миллионов2
- 21.09.2026, 13:47
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Станция обнаруживала самолеты, ракеты и дроны на расстоянии до 150 километров.
Силы обороны Украины в ночь на 21 сентября поразили несколько важнейших объектов врага. Среди них - редкая радиолокационная станция «Каста».
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Силы обороны Украины в ночь на 21 сентября поразили несколько важнейших объектов врага. Среди них - редкая радиолокационная станция «Каста».
В районе населенного пункта Пикузы Донецкой области украинские военные поразили радиолокационную станцию «Каста» армии РФ.
Эта станция предназначена для обнаружения самолетов, ракет и беспилотников на малых высотах:
дальность обнаружения целей - до 150 километров;
ориентировочная стоимость станции - от 60 миллионов долларов;
полное название модели - «Каста-2Е2» (39Н6).
В районе Днепроэнергии Донецкой области Силы обороны поразили пункт управления беспилотниками оккупационной армии.
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Работа по ключевым военным целям врага продолжается.