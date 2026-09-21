Индия зажата между «молотом и наковальней» 3 21.09.2026, 14:04

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Вашингтон вновь усиливает давление.

Индия вновь столкнулась с выбором между энергетической зависимостью от России и угрозой новых тарифов со стороны США. Дональд Трамп получил возможность вводить пошлины до 100% против стран, которые продолжают покупать российские энергоресурсы, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Для Нью-Дели это особенно болезненный вопрос. Индия импортирует более 90% необходимой ей нефти, а доля России в этих поставках за последнее время резко выросла. Летом российская нефть обеспечивала около половины индийского импорта.

Ситуацию осложнила война с Ираном, которая нарушила привычные маршруты поставок из региона. На этом фоне российская нефть стала для Индии еще более важным источником сырья.

Ранее Вашингтон и Нью-Дели пытались договориться по этому вопросу. В феврале стороны обсуждали снижение американских тарифов в обмен на сокращение закупок российской нефти. Однако договоренность фактически сорвалась после решения Верховного суда США, ограничившего прежние полномочия Белого дома по введению тарифов.

Теперь Вашингтон вновь усиливает давление. При этом американский Минфин в определенный момент фактически разрешил индийским компаниям нарастить закупки российской нефти, что еще больше запутало ситуацию.

«Энергетическая безопасность Индии имеет первостепенное значение», — заявляют в Нью-Дели, предупреждая о возможных последствиях резкого изменения структуры импорта.

По мнению экспертов, тарифная угроза может быть не только экономическим инструментом, но и способом добиться новых уступок от Индии. Высокие пошлины способны ударить и по американским импортерам, которым придется искать альтернативные источники сырья.

Параллельно США укрепляют позиции на индийском энергетическом рынке. Вашингтон уже стал крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа для Индии.

Нью-Дели пытается балансировать между Вашингтоном и Москвой, одновременно учитывая растущее соперничество с Китаем. Поэтому Индия не спешит брать на себя новые обязательства и предпочитает дождаться большей ясности в американской торговой политике.

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