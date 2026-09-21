В Лондоне пройдет уникальный антивоенный спектакль 21.09.2026, 14:14

Постановка может быть интересна белорусам.

27 сентября в Лондоне пройдет уникальный антивоенный перфоманс «Натан»: актер и музыкант Анатолий Белый и Михаил Борзыкин выступят в фантасмагорической постановке по роману Артура Соломонова, сообщает Charter97.org.

В лондонском театре The Tabernacle будет показано поистине уникальное действо. На сцене двое — актер Анатолий Белый и рок-музыкант Михаил Борзыкин, и из сочетания актерской игры, прочтения текста и музыки возникнет то, что можно назвать «фантасмагорическим перформансом».

Это не спектакль, но и не читка: Анатолий Белый сыграет несколько ролей, опираясь на текст, «столь же абсурдный и гротескный, как наша сегодняшняя жизнь». А песни Михаила Борзыкина, фронтмена легендарной группы «Телевизор», станут не только аккомпанементом к действию и сюжету, но и самостоятельным высказыванием.

Роман о похождениях Натана и говорящего енота готовился к изданию в Москве и должен был выйти в марте 2022 года. Но этого не случилось: уже нельзя было публиковать роман, написанный в предчувствии большой войны, роман, в котором Натан и его друг, енот Тугрик, захватывают власть, устанавливают новые порядки и организовывают беспорядки, объявляют войны и заключают мир, становятся то пацифистами, то милитаристами, то фашистами, то либералами — словом, проходят через все политические и социальные соблазны.

А уж когда российские войска, отступая, прихватили с собой енота из херсонского зоопарка и животное стало героем новостей, обрело характер, голос, а потом еще и начало вести собственный телеграм-канал, стало совершенно очевидно, что в сегодняшней России «Натан» издан быть не может.

В итоге роман был опубликован в Австрии в издательстве «Danzig & unfried».

Вот отзывы о нем первых читателей:

«Последние годы меня не оставляла мысль — как писать про сегодняшний день? Аллегории и иносказания пахнут прошлым веком, а скатываться в публицистику не хочется. А вот именно так и надо писать!»

(Андрей Макаревич)

«Трагифарс — такой сложный жанр, мой любимый жанр, и через него Артур блестяще показывает современность. Роман ценен актуальностью и останется отражением эпохи».

(Александр Филиппенко)

Актер Анатолий Белый о перформансе «Натан»: «Для меня очень важно, что зрители, придя на нашего «Натана», будут смеяться. И сегодня это — очень важная терапия. Ведь самое правильное, что мы можем сейчас сделать, — это смеяться над злом. Вот над ним мы и смеемся».

Начало спектакля: 27 сентября 2026 года, 19:30

Адрес: The Tabernacle,

35 Powis Square, London, W11 2AY

Продолжительность «Натана» — 1 час 25 минут.

Перед показом можно будет приобрести книги Артура Соломонова, изданные в Австрии и Израиле.

По окончании мероприятия Анатолий Белый, Михаил Борзыкин и Артур Соломонов ответят на ваши вопросы.

Перформанс идет на русском языке.

Купить билеты можно здесь.

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