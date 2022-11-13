Российская пропагандистка призналась, что во время бегства из Херсона оккупанты украли енота 9 13.11.2022, 9:06

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Сеть разразилась шутками на эту тему.

Российская пропагандистка Анна Долгарева сообщила единственную «хорошую новость» после бегства оккупантов из Херсона.

В Telegram Долгарева сообщила, что ее «товарищ», «отступая» из Херсона с оккупационными войсками, украл из зоопарка енота.

«У меня очень просили хороших новостей по Херсону. Но единственная хорошая новость в том, что мой товарищ успел украсть енота из херсонского зоопарка», – написала пропагандистка.

Эта новость быстро разлетелась по соцсетям, вызвав шквал шуток и мемов.

Пользователи предположили, что россиянам понадобилась животное, чтобы стирать носки, как в мультфильме про Крошку-енота, или назначить его «председателем правительства Херсонской области в изгнании». Также в сети уже возникло предположение, что животное обменяют на пленных россиян.

Отметим, что ситуация с украденным енотом выглядит очень странно, поскольку ранее росСМИ отчитались о вывозе оккупантами всех животных из херсонского зоопарка во временно оккупированный Крым.

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