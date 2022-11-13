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Российская пропагандистка призналась, что во время бегства из Херсона оккупанты украли енота

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  • 13.11.2022, 9:06
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Российская пропагандистка призналась, что во время бегства из Херсона оккупанты украли енота

Сеть разразилась шутками на эту тему.

Российская пропагандистка Анна Долгарева сообщила единственную «хорошую новость» после бегства оккупантов из Херсона.

В Telegram Долгарева сообщила, что ее «товарищ», «отступая» из Херсона с оккупационными войсками, украл из зоопарка енота.

«У меня очень просили хороших новостей по Херсону. Но единственная хорошая новость в том, что мой товарищ успел украсть енота из херсонского зоопарка», – написала пропагандистка.

Эта новость быстро разлетелась по соцсетям, вызвав шквал шуток и мемов.

Пользователи предположили, что россиянам понадобилась животное, чтобы стирать носки, как в мультфильме про Крошку-енота, или назначить его «председателем правительства Херсонской области в изгнании». Также в сети уже возникло предположение, что животное обменяют на пленных россиян.

Отметим, что ситуация с украденным енотом выглядит очень странно, поскольку ранее росСМИ отчитались о вывозе оккупантами всех животных из херсонского зоопарка во временно оккупированный Крым.

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