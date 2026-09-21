Минчанка с отеком Квинке семь часов ждала хирурга в больнице 6 21.09.2026, 15:15

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Она обвиняет врачей в ошибке.

Минчанка svobodnay18 рассказала о том, что ей отказались вызвать хирурга в то время, как она находилась в тяжелом состоянии.

«В 10-й ГКБ Минска меня оставили в опасности на 7,5 часов после врачебной ошибки, - пишет она. - Я лежу в 10-й больнице Минска (отделение микрохирургии) Мне ввели антибиотик «Лефлокс» струйно за четыре минуты вместо часа в первый вечер его назначение и в последний вечер так же.

У меня начался тяжелейший отек Квинке: гортань отекла, глотать не могла, живот раздуло от пареза кишечника так, что ног не видела. Дежурный персонал отделения 7,5 часов отказывался вызывать ко мне реаниматолога и хирурга, заявляя, что врач скоро придет.

Врач пришел только под вечер, когда кишечник чудом заработал сам. У меня сейчас просто нет сил бороться, я истощена. Прошу Минздрав обратить внимание на этот кошмар и на то, как дежурные бригады бросают задыхающихся пациентов».

Минчане отреагировали на пост и рассказали о том, как сами столкнулись с проблемами, находясь в больнице. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Моя мама лежала в 10 больнице во время ковида. Ей было очень плохо, она звала на помощь и никто к ней часто не приходил. Но там действовал карантин и никого не пускали. Умерла в 4 утра, а обнаружили ее только в 7 утра. Мы смотрели историю звонков, она безостановочно звонила на пост и никто не поднимал трубку до самой ее смерти.

- Не дай Бог попасть в 10ю больницу, никогда не оказали должной помощи. Там вообще нету квалифицированный врачей, а если медсестры не вызывают реанимацию для пациента с отекам, в суд на таких работников подавайте, если вы живите, пара у же устроить им президенскую праверку и половину уволить, а втарую на курсы паслать, если забыли где работают. Обязательно жалобу пишите не оставляйте это так и требуйте наказать, а лучше в суд.

При этом некоторые пользователи выразили сомнение в том, что у женщины действительно был отек Квинке. По их словам, последствия такого диагноза намного тяжелее, чем те, что описала пациентка.

Отек Квинке (ангионевротический отек) — это острое состояние, при котором внезапно опухают глубокие слои кожи, подкожная клетчатка или слизистые оболочки. Это опасное состояние требует неотложной медицинской помощи, так как может привести к удушью и анафилактическому шоку.

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