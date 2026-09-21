Николас Кейдж изменился до неузнаваемости

Николас Кейдж изменился до неузнаваемости6
- 21.09.2026, 15:31
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На красную дорожку актер вышел с женой почти вдвое моложе.
62-летний американский актёр Николас Кейдж был неузнаваем, когда появился на красной дорожке вместе со своей гораздо более молодой женой, пишет «Фокус».
Звезда фильма «Оружейный барон» держался за руки с Рико Шибатой во время вечеринки в Лос-Анджелесе.
Николас Кейдж был неузнаваем
Актёр продемонстрировал кардинально изменившийся имидж, когда вместе с женой Рико Шибатой посетил торжественное открытие Музея нарративного искусства Джорджа Лукаса в Лос-Анджелесе.
У 62-летнего Николаса были взъерошенные серебристо-серые волосы и густая борода. Позируя рядом со своей 31-летней женой, он был в больших черных солнцезащитных очках.
Кейдж выбрал темно-синий смокинг с едва заметным круговым узором и контрастными закруглёнными лацканами. Образ дополнили белая рубашка с расстёгнутым воротником, чёрные брюки и начищенные чёрные лоферы.
Рико, тем временем, гармонично дополнила тёмный костюм мужа нарядом цвета слоновой кости: блузкой с высоким воротником, широкими брюками и длинным пальто с полупрозрачными рукавами и завязками на манжетах.
Ее прямые черные волосы спадали на плечи, а лицо обрамляла густая челка. Женщина также выбрала маленькую черную сумочку на золотой цепочке.
Как Николас Кейдж познакомился с Рико Шибатой
Ранее Николас рассказывал, что они с Рико познакомились в Японии, где их сблизила общая любовь к животным.
«Мы встретились в Японии, и она показалась мне невероятной. У нас было много общего», — сказал актёр.
Впоследствии их роман развивался на расстоянии, в разных странах. Николас сделал ей предложение, когда они были в разлуке.
«Мы обручились через FaceTime», — рассказал актёр.
Пара поженилась в отеле Wynn в Лас-Вегасе 16 февраля 2021 года. Эту дату выбрали в честь дня рождения покойного отца Николаса, Огаста Копполы, а сама церемония сочетала в себе католические и синтоистские традиции.
«Я действительно счастлив в браке. Я знаю, что пять — это немало, но, думаю, на этот раз я всё сделал правильно», — уверен Кейдж.