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Российский Z-блогер обвинил Кремль в катастрофе на оккупированных территориях

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  • 21.09.2026, 16:04
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Российский Z-блогер обвинил Кремль в катастрофе на оккупированных территориях
фото: dialog.ua

Жители жалуются на отсутствие света, воды и «космические» цены.

На территориях Украины, захваченных российской армией, набирает обороты гуманитарная катастрофа. Есть основания полагать, что Кремль сознательно зачищает эти земли от коренного населения. Такое резонансное заявление сделал известный российский Z-блогер Павел Иванов, передает Dialog.UA.

Он обратил внимание на ситуацию на оккупированной части Запорожской области. Люди там вынуждены выживать без света, водопроводной воды и с «космическими» ценами в магазинах.

«Почему в Балках нет света и воды? Ничего не изменилось за все время «СВО»! Почему нет ремонта? Потому что «небезопасно». Люди, которые там живут, ну и живите, как говорится. Ничего не меняется… Жители Запорожской области в шоке от цен в магазинах. Жители Энергодара присылают фотографии: страшные цены. Мука 200 рублей, вода по 200 рублей, масло сливочное 560-600 рублей… Ну «нормально». Как жить в таких условиях? Как будто бы идет реальная зачистка территории», - отметил Иванов.

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