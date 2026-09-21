«Горжусь белорусами!»

Как реагируют на фальсификацию выборов в Беларуси и России.

Пользовательница Threads anna.beks сравнила ситуацию в РФ с событиями 2020 года в нашей стране.

«Глядя на выборы и в целом на то, что происходит в России, очень горжусь беларусами, - пишет она в Threads. - 2020 год с августа по декабрь: марши, акции, протесты на предприятиях, огромное единение всего гражданского общества - это было не просто смело, это было очень-очень смело!

Надеюсь, мы обязательно увидимся снова».

Комментаторы напомнили, что белорусы всегда реагировали на фальсификацию выборов протестами.

«Белорусы – великий народ. Самое главное – так мы реагировали на обман постоянно – в 2001, в 2006, в 2010, в 2015. Всегда протестовали. Это и есть реакция на обман здорового человека, а не реакция раба. Мы обязательно вернемся и доведем до конца то, что начали шесть лет назад», - написала одна из пользовательниц соцсети.

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