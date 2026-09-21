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Три лося удивили водителей на трассе под Пинском

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  • 21.09.2026, 15:45
  • 2,844
Три лося удивили водителей на трассе под Пинском
иллюстративное фото

Животные переходили дорогу почти по правилам.

Необычную картину наблюдали на днях в Пинском районе. Три лося пересекали дорогу по всем правилам: сначала старшая особь посмотрела налево и направо, убедилась в безопасности и только потом повела за собой молодых. Видео опубликовала одна из пользовательниц Threads — публикация удивила людей «воспитанностью» животных и быстро стала популярной.

Кадрами поделилась пользовательница Threads. Девушка ехала по трассе в Пинском районе, когда впереди заметила трёх лосей. Животные явно собирались перебегать проезжую часть, поэтому машины с обоих направлений стали сбавлять скорость, чтобы их пропустить.

Лоси не торопились переходить дорогу. Первой к краю проезжей части подошла более крупная особь — вероятно, лосиха. Она посмотрела сначала налево, затем направо и, только убедившись, что опасности нет, начала переходить дорогу. Следом за ней двинулись двое лосей помладше — скорее всего, её потомство.

«Молодцы! Культурные лоси попались», — так прокомментировала увиденное автор видео.

Завершив переход, животные ушли в поля, и машины продолжили путь.

«Величество, мощь и опасность … будьте внимательны на дорогах! Трасса на Пинск 19.09.26. Спойлер: Пинчане, у Вас невероятно красивые халёные лоси – в Брестском районе не такие», — добавила девушка в описании к публикации.

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