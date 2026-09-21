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Когда в Беларуси начнут включать отопление?

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  • 21.09.2026, 16:07
  • 3,136
Когда в Беларуси начнут включать отопление?

Коммунальники назвали главное условие.

В Беларуси отопление в жилых домах могут начать включать после трех холодных дней подряд. Для квартир ориентир — среднесуточная температура +8°С и ниже, а школы, детские сады и больницы начинают отапливать уже при +10°С, рассказали коммунальники.

По действующим правилам решение о начале отопительного сезона принимают местные власти. При этом учитывается не температура в отдельный день, а среднесуточная за три дня подряд.

Первыми отопление включают в социальных объектах — детских садах, школах, больницах, поликлиниках, учреждениях социального обслуживания, а также ряде других организаций. Тепло туда могут подать, если среднесуточная температура три дня подряд составляет +10°С или ниже.

Следом подключают жилые дома и общежития. Для этого среднесуточная температура должна держаться на уровне +8°С или ниже на протяжении трех суток. Такие же условия действуют для некоторых учреждений образования, театров и общегородских бань.

Последними отопление получают административные и общественные здания, а также промышленные предприятия. Их начинают подключать после жилого фонда по согласованию с энергоснабжающими организациями.

При этом включение отопления не означает, что батареи одновременно потеплеют во всем городе: запуск системы проводится поэтапно и может занять несколько дней.

В Минске к новому отопительному сезону подготовили более 8 тысяч теплоузлов многоквартирных домов, сообщила гендиректорка объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик. По ее словам, системы отопления прошли опрессовку, а предусмотренная законодательством часть домов — гидропневматическую промывку.

До 1 октября коммунальные службы также рассчитывают завершить оставшиеся работы по ремонту кровель и стыков, замене теплоизоляции в подвалах и остеклению мест общего пользования.

В прошлом отопительном сезоне в Минске тепло в жилых домах начали включать 29 сентября.

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