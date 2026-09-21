В Москве грузовик на скорости влетел в очередь за бензином 28 21.09.2026, 20:02

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Есть погибшие.

В столице страны-агрессора, Москве, произошло масштабное смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспорта.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети появилась видеозапись аварии, на которой запечатлен момент столкновения на подъездах к одной из местных автозаправочных станций.

На кадрах видно, как грузовик на полной скорости врезается в колонну легковых автомобилей, выстроившихся в очередь для заправки топливом.

В результате сильного удара несколько автомобилей получили серьезные повреждения и превратились в металлолом. Один из водителей легковушки погиб на месте — его раздавило машиной насмерть. Также сообщается о нескольких раненых с различной степенью тяжести травм.

«Грузовик врезался в очередь на АЗС в Москве: есть раненые, одного водителя раздавило насмерть. Путин же сказал, что очередей нет. А тут в них уже гибнут», — отмечают пользователи соцсетей, комментируя дефицит топлива и инцидент в российской столице.

В Москве грузовик на полной скорости врезался в автомобили, выстроившиеся в очередь к АЗС. ВИДЕО камер наблюдения

В Москве грузовик врезался в очередь машин на автозаправке. В результате аварии один водитель погиб на месте, есть пострадавшие.

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