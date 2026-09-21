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Уличный музыкант сорвал аплодисменты минчан игрой на цимбалах

  • 21.09.2026, 17:09
  • 2,524
Уличный музыкант сорвал аплодисменты минчан игрой на цимбалах
иллюстративное фото

Как важно иногда просто поддержать человека.

Минчанка olga.mikulskaya рассказала о необычном уличном музыканте, которого встретила в столичном Парке Челюскинцев.

«Сегодня в парке Челюскинцев я встретила удивительного мужчину, который играл на цимбалах, - пишет она. - Я остановилась и слушала не ушами, а сердцем — настолько красиво и трогательно, что слезы сами навернулись на глаза🥹

В детстве я несколько месяцев училась играть на этом инструменте, но почему-то не продолжила. И эта музыка будто вернула меня в то время, поэтому так сильно откликнулась в душе.

Когда он закончил играть, я начала аплодировать, и другие люди присоединились. А он так искренне засиял и улыбнулся… В этот момент стало невероятно тепло и хорошо. Как же важно иногда просто поддержать человека».

Минчане рассказали подробности об уличном музыканте. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Я Вам могу добавить, что он великий мастер исполнения классической музыки на цимбалах, у него есть диски его исполнения, и их можно приобрести.

- Это Геннадий Климович, талантливейший музыкант, покоряющий музыкальностью, виртуозностью, профессионализмом исполнения на цимбалах. Он учился в ММУ имени М. И. Глинки.

- После этого видео я пожалела, что бросила играть. Очень красиво. В детстве не особо ценила, хоть и семь лет занималась.

- Однажды в парке Горького мой сын подошёл к нему и сказал, что учится в музыкальной школе по классу цимбал. И получил небольшой мастер-класс от мастера. Но мы так и не узнали его имя. А спросить постеснялись тогда.

- Это талантливейший музыкант Геннадий Климович! Известный профессионал, покоряющий блистательным, виртуозным совершенством исполнения на цимбалах.

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