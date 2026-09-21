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Зеленский ответил на призыв Трампа по российским НПЗ

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  • 21.09.2026, 17:21
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Зеленский ответил на призыв Трампа по российским НПЗ
Владимир Зеленский

Украина готова действовать только на взаимной основе.

Украина прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на шаги Кремля по деэскалации.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремилась к миру с самого начала войны и уже выдвинула десятки дипломатических предложений по поводу того, как ее достойно завершить, обеспечить безопасность и предотвратить новые вторжения РФ.

«Сейчас продолжается диалог с президентом Трампом и США. Также рассматриваются идеи, которые могут приблизить мир, начиная с решительных шагов по деэскалации. Энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и наш продовольственный экспорт должны перестать быть мишенями для России, и это будет побуждать нас к соответствующим шагам по деескалации», - сказал он.

Зеленский добавил, что украинская сторона готова работать над решениями и обсудить этот вопрос с партнерами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Времена, когда страдала только подвергшаяся нападению страна прошли. Нынешняя природа войны такова, что агрессор также будет нести потери. Это стало возможным благодаря технологиям. Сила лидерства государств может - и должна - обеспечить деэскалацию, безопасность и мир», - подчеркнул он.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что «войну против Украины и здравого смысла» следует завершить.

«С самого начала полномасштабного вторжения ее последствия стали масштабными: человеческие потери, разрушения городов и сел, угрозы продовольственной безопасности, вызовы в энергетике, а также чрезвычайные темпы технологического развития - в частности появление автономных дронов и стремительное усовершенствование ударных способностей, которых мир еще не видел», - говорится в его заявлении.

Зеленский резюмировал, что каждая новая неделя войны приносит все больше проблем.

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