Цены на нефть Brent опустились ниже $100 за баррель 2 21.09.2026, 18:14

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Нефть дешевеет на фоне усиления надежд на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть Brent на торгах в понедельник, 21 сентября, снизилась на 3,75%, опустившись до $99,98 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на вечер 21 сентября. В предыдущий раз ниже отметки $100 за баррель Brent торговалась почти две недели назад, 9 сентября 2026 года.

Иран передал США через Катар очередное предложение о прекращении военных действий, хотя пока нет гарантий, что стороны придут к соглашению. Хуситы продолжают атаковать объекты Саудовской Аравии, при этом данные отслеживания танкеров показывают, что, несмотря на все потери, поставки нефти на удивление стабильны, обрисовал ситуацию эксперт.

По данным Reuters, в сентябре и октябре Саудовская Аравия обязуется поставить около 60 млн барр. нефти из своего порта Рас-Танура в Персидском заливе путем перевалки с судна на судно в порту Сохар (Оман). Это частично компенсирует падение поставок из порта Янбу на Красном море, где экспорт замедлился после атаки на нефтепровод «Восток-Запад».

В субботу глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер заявил, что объемы поставок нефти и сжиженного природного газа через Ормузский пролив за последние две недели достигли максимума за полгода.

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