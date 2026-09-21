Украинский Pelican преодолел не менее 800 км 3 21.09.2026, 18:08

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Эксперт объяснил, что это за средство поражения.

Дальнобойный дрон авиационного типа Pelican, который был задействован во время массированной атаки на Москву 20 сентября, может преодолевать расстояния до тысячи километров с весом боевой части 90-100 кг.

Об этом сообщил Богдан Долинце, эксперт по вопросам авиационного рынка, в эфире Radio NV. «Если говорить о тех средствах, которые были применены, то многие сразу восприняли это как возможность применения украинской баллистической ракеты большой дальности. Но подтверждения именно баллистики нет», – отметил Долинце.

Он отметил, что речь идет об ударном дроне, но точной информации о тактико-технических характеристиках нет.

В то же время, по его наблюдениям, если учитывать опубликованные видео, то можно прийти к выводу, что речь идет о «беспилотнике с аэродинамическим профилем», схожим с ударным дроном «Шахед» («Герань-2»).

«То есть, это плоский баллажирующий боеприпас с большим радиусом действия. Насколько он близок, помимо внешнего вида, к тем решениям, которые использует Россия, вопрос остается открытым», – добавил Долинце.

Также следует учитывать, что этот украинский аппарат совершил полет на расстояние не менее 800–1 тыс. км. И, судя по опубликованным видео, вес боевой части этого ударного дрона, вероятно, сопоставим с весом «Герани-2» – около 90–100 кг.

Массированная атака на Москву 20 сентября

В ночь на 20 сентября произошла массированная атака различными украинскими средствами по Московской области. По словам президента Украины Владимира Зеленского, среди прочего был применен Pelican.

В связи с этим в СМИ появились сообщения о том, что это первый официальный случай применения баллистической ракеты Pelican, известной как FP-7.

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