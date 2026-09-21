Блокпост на въезде в Гомель собрал огромную пробку 3 21.09.2026, 13:06

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Автомобилистам пришлось долго ждать проверки.

Гомельчане массово жаловались в соцсетях на огромную пробку на въезде в Гомель со стороны черниговской трассы. Затор образовался во второй половине дня 20 сентября — в воскресенье, когда гомельчане возвращались в город с дач и деревень.

Пробка возникла из-за контрольно-пропускного пункта, созданного в рамках сборов с военнообязанными территориальных войск — как ранее сообщал «Флагшток».

По данным онлайн-сервисов, затор растянулся почти на километр. В комментариях писали, что ждать проверки и въезда в город приходилось «очень долго» и советовали не ехать через данный участок, а сворачивать на трассу М-8 после Калинино и двигаться по объездной.

Таким образом, учения создали неудобства для гомельчан — власти не захотели учесть час пик вечером в воскресенье и не остановили на это время проверку.

Пробка на въезде в Гомель

Скриншот Google Maps

Некоторые посты на данную тему пользователи удалили — после того, как в комментариях появились угрозы от неизвестных из-за того, что автомобилисты предупредили о проверке и посоветовали объезжать участок.

По данным онлайн-сервисов на утро понедельника, пробок на въезде в Гомель не было.

Напомним, похожие учебные блокпосты с рамках сборов теробороны организовали также в Светлогорске и Октябрьском.

Учебные сборы с военнообязанными территориальных войск, которые проходят в Гомельском, Светлогорском и Октябрьском районах, продлятся до 25 сентября. На завершающем этапе сборов военнообязанные Гомельской области примут участие в командно-штабном учении под руководством начальника управления территориальной обороны — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.

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