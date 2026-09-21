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Белорусы массово жалуются на тяжелую «простуду»

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  • 21.09.2026, 13:36
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Белорусы массово жалуются на тяжелую «простуду»

Врачи объяснили, какой вирус сейчас особенно активен.

Горло болит так, будто его наждачкой чистили», «пятый день кашель, насморк, сил нет», «по ходу, болеют все» – в белорусском Threads в сентябре множатся посты о какой-то особенно неприятной простуде.

Жалобы похожи: сильная боль в горле, заложенный нос, кашель, слабость, иногда температура, головная боль и ломота. В одной из веток Threads автор описывает цепочку от чихания и красного горла до осиплости и сухого «лающего» кашля. В комментариях пишут, что болеют семьями, классами и коллективами.

Данных о новой неизвестной инфекции нет. Есть обычный для сентября подъем ОРВИ – правда, болеть некоторые из них заставляют совсем не «легко».

ОРВИ – это не название конкретной болезни. Так называют большую группу инфекций: вызвать похожие симптомы способны более 200 различных вирусов.

Сейчас в Беларуси выявляют парагрипп, аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы и метапневмовирусы. Минздрав оценивает эпидемиологическую ситуацию как стабильную и характерную для этого времени года.

В сентябре вперед вырываются риновирусы: по словам инфекционистов, сейчас на них приходится больше половины выявляемых случаев респираторных вирусных инфекций.

Риновирус – главный герой того, что мы обычно называем простудой. Чаще всего он поражает верхние дыхательные пути: отсюда заложенный или текущий нос, першение и боль в горле, чихание, кашель. Температура может быть небольшой или отсутствовать совсем. Пик циркуляции риновирусов во всем мире часто приходится как раз на начало осени.

Отсюда и картинка из соцсетей от обеспокоенных людей: «температуры нет, а состояние такое, будто переехал поезд».

Почему все заболели именно после 1 сентября?

Потому что эта такая картина повторяется почти ежегодно.

Дети возвращаются в школы и детсады, студенты – в аудитории, взрослые – из отпусков. Люди снова проводят часы рядом друг с другом в закрытых помещениях. Погода становится хуже, на улице холоднее, помещения проветривают реже – передаваться респираторным вирусам проще.

Врачи отмечают рост госпитализаций с ОРВИ именно после начала учебного года. Причем в Беларуси уже регистрируют тяжелые формы и пневмонии. Обнаруживают в том числе Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumoniae – возбудителей так называемых атипичных пневмоний. Причем, слово «атипичная» здесь не означает «новая неизвестная зараза»: эти инфекции врачам давно известны.

А грипп?

Он, судя по данным врачей, еще впереди.

Активную циркуляцию гриппа традиционно ждут в конце января – начале февраля, хотя в сезоне 2026–2027 специалисты не исключают более раннего подъема.

Поэтому вакцинация стартует заранее. Первые партии вакцины против гриппа ожидают в поликлиниках в октябре. В первую очередь прививаться рекомендуют детям, беременным, людям старше 65 лет, пациентам с хроническими заболеваниями и медработникам.

При этом прививка от гриппа не защищает от риновируса, аденовируса или РС-вируса: это разные инфекции.

Когда пора не скроллить соцсети, а обращаться к врачу?

Главная опасность обсуждений в соцсетях – не паника, а самолечение. В комментариях уже советуют антибиотики и различные препараты по принципу «мне помогло».

Важно, что антибиотики против вирусов не работают. А похожие симптомы могут скрывать разные инфекции.

Врач Святослав Вельгин среди признаков, при которых нельзя затягивать с медицинской помощью, называл одышку, тяжелый кашель, кровохарканье и выраженное ухудшение состояния. При таких симптомах может потребоваться обследование легких.

Так что одного нового «страшного вируса», который в сентябре начал косить Беларусь, врачи пока не видят. Скорее мы наблюдаем ежегодный осенний сценарий: десятки респираторных вирусов получают после каникул миллионы новых возможностей для передачи. А в этом сентябре заметную роль, похоже, играют хорошо знакомые медицине риновирусы.

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