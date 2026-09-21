В США на берег выбросило 400-килограммовую Луну-рыбу 1 21.09.2026, 18:45

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Фото: nypost.com

Фотофакт.

Гигантскую Луну-рыбу весом 400 кг выбросило на берег возле города Уэлфлит в американском штате Массачусетс. Об этом сообщает New York Post.

К моменту, как гулявший по пляжу местный житель нашел рыбу, она уже погибла. Специалисты Альянса по охране прибрежной дикой природы Новой Англии осмотрели тушу и взяли образцы тканей для исследований.

Предполагается, что большая рыба оказалась на мелководье во время прилива, а после отлива вернуться в океан не получилось.

Фото: nypost.com

Фото: nypost.com

Рыба-луна — это самая тяжелая из современных костных рыб, которая способна весить до двух тонн и достигать более трёх метров в длину. Тело рыбы сильно уплощено с боков, высокое и почти круглое, из-за чего она похожа на диск или голову с плавниками. Хвост как таковой у нее отсутствует.

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