В США на берег выбросило 400-килограммовую Луну-рыбу

В США на берег выбросило 400-килограммовую Луну-рыбу1
- 21.09.2026, 18:45
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Фотофакт.
Гигантскую Луну-рыбу весом 400 кг выбросило на берег возле города Уэлфлит в американском штате Массачусетс. Об этом сообщает New York Post.
К моменту, как гулявший по пляжу местный житель нашел рыбу, она уже погибла. Специалисты Альянса по охране прибрежной дикой природы Новой Англии осмотрели тушу и взяли образцы тканей для исследований.
Предполагается, что большая рыба оказалась на мелководье во время прилива, а после отлива вернуться в океан не получилось.
Рыба-луна — это самая тяжелая из современных костных рыб, которая способна весить до двух тонн и достигать более трёх метров в длину. Тело рыбы сильно уплощено с боков, высокое и почти круглое, из-за чего она похожа на диск или голову с плавниками. Хвост как таковой у нее отсутствует.