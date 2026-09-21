закрыть
22 сентября 2026, вторник, 0:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Свислочи в центре Минска заметили огромную «рыбу-монстра»

8
  • 21.09.2026, 17:43
  • 8,542
В Свислочи в центре Минска заметили огромную «рыбу-монстра»
Бычья акула
Иллюстративное фото

В соцсетях даже предположили, что это могла быть акула.

В Threads опубликовали видео, в котором показали «рыбу-монстра». Она проплыла в Свислочи в центре Минска, возле улицы Зыбицкой и Троицкого предместья. В комментариях выдвинули версию, что это могла быть бычья акула.

Монстром рыбу назвали из-за больших размеров. Внешне она похожа на сома или толстолобика. Но была и другая версия.

«Возможно, бычья акула… Она может жить в пресной воде и зачастую из океана заплывает далеко в реки и озера», — предположил один тредчанин.

Он развил свою версию: мальков акулы кто-то мог вырастить в искусственных условиях. А потом они попали в реку.

Что за бычья акула и может ли она жить в реках Беларуси

Бычья акула, или тупорылая акула (Carcharhinus leucas), необычна тем, что способна жить не только в море, но и в пресной воде. Это крупная хищная рыба: обычная длина взрослых особей составляет около 2,6 метра, максимальная может превышать 3,5 метра.

Вид распространен главным образом в теплых тропических и субтропических водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Бычьи акулы заходят в устья рек, поднимаются вверх по течению и могут встречаться даже в пресноводных озерах. Такие особенности вида приводит международная ихтиологическая база FishBase.

Однако для рек Беларуси этот вид не характерен. Ареал бычьей акулы связан прежде всего с теплыми морями и впадающими в них реками. FishBase не относит Беларусь к местам обитания вида. Поэтому естественная встреча бычьей акулы в Немане, Днепре, Припяти или других белорусских реках крайне маловероятна.

Способность переносить пресную воду сама по себе еще не означает, что акула может поселиться в любой реке мира. Для бычьей акулы имеют значение температура воды, связь речной системы с подходящим морским ареалом и другие условия среды. Подтвержденных данных о естественном обитании этого вида в Беларуси нет.

Поэтому, вероятнее всего, на видео сом или толстолобик. Его габариты неизвестны, но один из комментаторов поста предположил, что рыба весит минимум 57 кг.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко