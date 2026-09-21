В Свислочи в центре Минска заметили огромную «рыбу-монстра»8
- 21.09.2026, 17:43
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В соцсетях даже предположили, что это могла быть акула.
В Threads опубликовали видео, в котором показали «рыбу-монстра». Она проплыла в Свислочи в центре Минска, возле улицы Зыбицкой и Троицкого предместья. В комментариях выдвинули версию, что это могла быть бычья акула.
Монстром рыбу назвали из-за больших размеров. Внешне она похожа на сома или толстолобика. Но была и другая версия.
«Возможно, бычья акула… Она может жить в пресной воде и зачастую из океана заплывает далеко в реки и озера», — предположил один тредчанин.
Он развил свою версию: мальков акулы кто-то мог вырастить в искусственных условиях. А потом они попали в реку.
Что за бычья акула и может ли она жить в реках Беларуси
Бычья акула, или тупорылая акула (Carcharhinus leucas), необычна тем, что способна жить не только в море, но и в пресной воде. Это крупная хищная рыба: обычная длина взрослых особей составляет около 2,6 метра, максимальная может превышать 3,5 метра.
Вид распространен главным образом в теплых тропических и субтропических водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Бычьи акулы заходят в устья рек, поднимаются вверх по течению и могут встречаться даже в пресноводных озерах. Такие особенности вида приводит международная ихтиологическая база FishBase.
Однако для рек Беларуси этот вид не характерен. Ареал бычьей акулы связан прежде всего с теплыми морями и впадающими в них реками. FishBase не относит Беларусь к местам обитания вида. Поэтому естественная встреча бычьей акулы в Немане, Днепре, Припяти или других белорусских реках крайне маловероятна.
Способность переносить пресную воду сама по себе еще не означает, что акула может поселиться в любой реке мира. Для бычьей акулы имеют значение температура воды, связь речной системы с подходящим морским ареалом и другие условия среды. Подтвержденных данных о естественном обитании этого вида в Беларуси нет.
Поэтому, вероятнее всего, на видео сом или толстолобик. Его габариты неизвестны, но один из комментаторов поста предположил, что рыба весит минимум 57 кг.