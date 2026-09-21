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Тейлор Свифт устроила эмоциональное шоу на матче мужа

  • 21.09.2026, 17:24
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Тейлор Свифт устроила эмоциональное шоу на матче мужа
Тейлор Свифт

Первый тачдаун Келси в сезоне привел певицу в восторг.

Суперзвезда Тейлор Свифт пришла поддержать мужа футболиста Трэвиса Келси на матче «Канзас-Сити Чифс» против «Индианаполис Колтс» и бурно отпраздновала его первый тачдаун в сезоне, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

36-летняя певица смотрела игру из VIP-ложи на стадионе «Эрроухед» вместе со своими родителями. Когда Келси в первой четверти занес мяч в зачетную зону, Свифт вскочила со своего места, начала прыгать от радости и демонстрировать обручальное кольцо.

На видео с матча, появившихся в соцсетях, певица, судя по всему, сказала: «Это мой муж».

Свифт пришла на игру в одежде с символикой «Чифс». Рядом с ней были ее отец Скотт Свифт, мать Андреа и свекровь Донна Келси. Во время матча певица также пообщалась с актером Томом Крузом, который позже похвалил ее знание футбола.

Это был первый матч «Чифс», который Свифт посетила после свадьбы с Келси. Пара поженилась 3 июля в Нью-Йорке в присутствии игроков команды.

«Тейлор Свифт поддержала Трэвиса Келси, когда он забил свой первый тачдаун сезона», — пишут авторы People.

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