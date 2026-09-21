Пашинян: Как раньше с Россией уже не будет 21.09.2026, 15:37

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Никол Пашинян

Фото: Getty Images

Отношения Москвы и Еревана ждут неизбежные изменения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что независимо от того, кто будет при власти в России, отношения между странами уже не будут такими, как раньше. Об этом он сказал 19 сентября в эфире Boon TV.

«Наши отношения с Россией неизбежно изменятся. Это не связано ни с одной личностью или политической силой. Кто бы это ни был, армяно-российские отношения уже не будут такими, как раньше», – заявил Пашинян.

По его словам, пока в Армении царит мирная атмосфера, отношения между Арменией и Россией не могут быть такими же, «потому что армяно-российские отношения в условиях конфликта – это одно, а в условиях мира – совсем другое».

Армения является членом Евразийского экономического союза нелегитимного президента России Владимира Путина, и на ее территории расположена российская военная база. Однако отношения России с Арменией значительно ухудшились.

), когда Кремль не оказал помощи Еревану в 2023 году – после того как Азербайджан начал операцию в Нагорном Карабахе. В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления в ЕС.

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