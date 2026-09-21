Нерадивые российские шпионы переступают критическую черту 2 21.09.2026, 15:20

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Агенты Путина планировали покушение недалеко от Вашингтона?

Российская разведывательная сеть, по данным американского обвинительного заключения, планировала убийство российского диссидента, живущего в районе Вашингтона. Если эти обвинения подтвердятся в суде, речь может идти о беспрецедентной попытке провести подобную операцию на территории США, пишет The Bulwark (перевод — сайт Charter97.org).

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка утверждает, что пятеро обвиняемых, связанных с российскими спецслужбами, в июле и августе прошлого года пытались организовать покушение. За убийство предлагалось заплатить $40 тысяч. Следствие также связывает ту же сеть с попыткой организовать убийство российского эмигранта в Литве.

Координатором группы, согласно обвинению, был бывший российский сотрудник спецслужб Юрий Храмеев. Потенциальным исполнителям предлагали не только убийства, но и диверсии против объектов в странах НАТО.

«Вам нужно подойти к этому творчески», — говорил Храмеев одному из предполагаемых участников, предлагая поджоги электроподстанций, складов и других объектов.

Российские спецслужбы уже связывали с операциями против эмигрантов в Европе. Однако возможная подготовка убийства непосредственно в США выводит эту деятельность на новый уровень.

Расследователь Роман Доброхотов назвал произошедшее пересечением негласной красной линии, существовавшей еще со времен холодной войны.

Журналист Христо Грозев сравнил ситуацию с сериалом «Американцы», где советские агенты устраивали убийства в Вашингтоне.

«Теперь все это выглядит гораздо правдоподобнее», — сказал Грозев, комментируя сообщения о подготовке убийства российского эмигранта в американской столице.

ФБР уже предпринимает меры для защиты российских политических эмигрантов в США. При этом остается открытым вопрос, насколько серьезно к угрозе относится администрация Дональда Трампа.

Трамп в 2017 году, отвечая на вопрос об убийствах противников Путина, заявил: «Убийц много. Вы думаете, наша страна такая невинная?»

Теперь, когда американские власти раскрыли предполагаемый заговор на собственной территории, этот старый ответ президента звучит особенно остро.

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