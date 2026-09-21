Льняной спектакль в шкловском колхозе 5 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

21.09.2026, 8:35

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Лукашенко рвал и метал.

В Шкловском районе Лукашенко рвал и метал. Сперва сгнивший лен, а затем и молнии в чиновников, которые снова услышали слово «тюрьма».

Подобные сцены публичной порки подчиненных мы видели десятки раз, казалось бы, ничего нового. И все же, устроенный посреди льняного поля спектакль наводит на любопытные мысли.

Похоже, что Лукашенко все больше убеждается в том, что сохраненный им колхозный строй перестает выдерживать проверку временем. Пока мы наблюдаем условную стадию отрицания, выливающегося в перекладывание ответственности.

На поле загибающегося шкловского хозяйства правитель старательно винил во всем кого угодно, но только не себя.

Услышав, что проблемы у «Говяды-агро» возникли в том числе по причине недавней смены руководителя, едко заметил: «Это вы умеете».

Съехидничал человек, который с 2020 года сменил уже пятерых министров сельского хозяйства.

Человек, лично назначивший на должности всех этих людей, которым пришлось испуганно краснеть перед камерами. А ведь по всем канонам он должен разделять с ними как успехи, так и провалы.

Без лишнего стеснения Лукашенко распекал и Надежду Котковец. Отправил ее, 65-летнюю, в туфлях и белой куртке проверять на край поля рулоны с льнотрестой.

При том что инспектором по Могилевской области она была назначена, когда лен в Беларуси уже начинал отцветать.

Правитель назвал одного из местных чиновников человеком из позапрошлого века. Тот, кто маниакально тащит целую страну в эпоху советских райагросервисов и красных тряпок у сельсовета вместо денежной премии.

Помните историю с телятами, которых он предложил отдавать тем, кто их банально не уморит голодной смертью? Да еще и заплатив компенсацию прежним нерадивым владельцам.

В Шкловском районе та небесспорная, мягко говоря, идея была озвучена снова, но в этот раз в роли телят был лен. Правитель уточнил, сколько гектаров в районе отведено под эту культуру. Услышав ответ, предложил раздать площади тем, кто банально умеет ее выращивать.

Это еще одно публично озвученное признание того, что есть те, кто умеет работать, а также те, кто морит скот и сгнаивает урожай.

И тот факт, что истеричные требования «привести в чувства» целые регионы, вплоть до областей, включая последнее требование ввести «военное положение» на Могилевщине, говорит о том, что умирающие колхозы становятся преобладающим видом.

Нельзя не отметить, что льняной спектакль закончился на осторожно-позитивной ноте. После злосчастного колхоза Лукашенко отправился к фермеру Владимиру Малиновскому, который специализируется на выращивании картофеля. Закрепив тем самым новую практику посещения частных хозяйств.

Говорящее фото. Ферма Владимира Малиновского дает более 70% от валового сбора картофеля в районе. За его спиной стоят люди, управляющие страной, Академией наук, имеющие в распоряжении госбюджет. И доигравшиеся до дефицита картофеля.

Здесь также случилось несколько показательных моментов. Правитель рассказал о закончившейся пшиком истории агрохолдинга «Купаловское», привычно списав все на своих назначенцев.

И вдруг разоткровенничался: «Вот таких людей немного, к сожалению. Если бы нам 5 тысяч Малиновских, так и проблем бы не было в сельском хозяйстве. Пожалуйста, бери хозяйство, будем помогать».

В чем здесь позитив? Веры в слова правителя мало, но участившиеся поездки к частникам и сопровождающие их мысли вслух о передаче им части сельхозактивов заставляют задуматься о реальном положении дел в этой отрасти.

Возможно, все настолько плохо, что сама идея поделиться с фермерами и предпринимателями в глазах правителя уже не выглядит такой фантастической и неприемлемой. Главное, чтобы в итоге все не закончилось очередным НЭПом.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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