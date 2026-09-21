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Авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты по маршруту Стамбул-Минск

  • 21.09.2026, 8:57
Авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты по маршруту Стамбул-Минск

Частота полетов на первом этапе составит 6−7 раз в неделю.

Turkish Airlines возобновила полеты по маршруту Стамбул — Минск. Ночью 21 сентября самолет турецкой авиакомпании приземлился в Национальном аэропорту Минск.

«Регулярные рейсы между Минском и Стамбулом — это не просто комфортные прямые перелеты в крупнейший мегаполис Турции, но и отличные стыковки по всему миру благодаря обширной маршрутной сети Turkish Airlines», — сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Частота полетов на первом этапе составит 6−7 раз в неделю (ночные и дневные рейсы). Расписание рейсов и стоимость билетов доступны на официальном сайте авиакомпании.

Напомним, Turkish Airlines приостановила полеты в Беларусь в феврале 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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