Авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты по маршруту Стамбул-Минск 21.09.2026, 8:57

Частота полетов на первом этапе составит 6−7 раз в неделю.

Turkish Airlines возобновила полеты по маршруту Стамбул — Минск. Ночью 21 сентября самолет турецкой авиакомпании приземлился в Национальном аэропорту Минск.

«Регулярные рейсы между Минском и Стамбулом — это не просто комфортные прямые перелеты в крупнейший мегаполис Турции, но и отличные стыковки по всему миру благодаря обширной маршрутной сети Turkish Airlines», — сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Частота полетов на первом этапе составит 6−7 раз в неделю (ночные и дневные рейсы). Расписание рейсов и стоимость билетов доступны на официальном сайте авиакомпании.

Напомним, Turkish Airlines приостановила полеты в Беларусь в феврале 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com