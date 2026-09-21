Авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты по маршруту Стамбул-Минск
- 21.09.2026, 8:57
Частота полетов на первом этапе составит 6−7 раз в неделю.
Turkish Airlines возобновила полеты по маршруту Стамбул — Минск. Ночью 21 сентября самолет турецкой авиакомпании приземлился в Национальном аэропорту Минск.
«Регулярные рейсы между Минском и Стамбулом — это не просто комфортные прямые перелеты в крупнейший мегаполис Турции, но и отличные стыковки по всему миру благодаря обширной маршрутной сети Turkish Airlines», — сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.
Частота полетов на первом этапе составит 6−7 раз в неделю (ночные и дневные рейсы). Расписание рейсов и стоимость билетов доступны на официальном сайте авиакомпании.
Напомним, Turkish Airlines приостановила полеты в Беларусь в феврале 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.