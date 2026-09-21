Умерла кинооператор Татьяна Логинова, снявшая «Дикую охоту короля Стаха» и «Черный замок Ольшанский» 2 21.09.2026, 8:39

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Татьяна Логинова

Фото: Беларусский союз кинематографистов

Ей было 82 года.

В 82 года умерла Татьяна Логинова — первая женщина-оператор в истории киностудии «Беларусьфильм», об этом 20 сентября сообщил Белорусский союз кинематографистов.

«Ушел из жизни талантливый мастер, чье творчество стало значимой частью белорусского кинематографа. Его профессионализм, художественный талант, преданность искусству и вклад в развитие отечественного кино навсегда сохранятся в памяти коллег и зрителей», — рассказали в организации.

Логинова родилась 5 апреля 1944 года в Москве. В 1971 году окончила операторский факультет ВГИКа, а еще с 1970 года начала работать на «Беларусьфильме». За почти полвека в кино она сняла более 35 художественных фильмов.

Среди ее самых известных работ — «Дикая охота короля Стаха», «Черный замок Ольшанский», «Знак беды», «Юность гения», «Анастасия Слуцкая», «Ясь и Янина», «Венок сонетов» и «Каждый третий».

За операторскую работу в фильме «Юность гения» Логинова получила приз Всесоюзного кинофестиваля, а в 1984 году — Государственную премию СССР. В 2003 году ее работу над фильмом «Анастасия Слуцкая» отметили дипломом за лучшую операторскую работу на кинофестивале «Лістапад».

В 2021 году режиссер и продюсер Сергей Катьер снял о Логиновой документальный фильм «Сонеты памяти. Кинооператор Татьяна Логинова». Картина получила специальный диплом жюри Международного кинофорума «Золотой Витязь».

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