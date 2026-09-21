Axios: Трамп во второй раз обратился к Зеленскому с просьбой относительно России 22 21.09.2026, 9:11

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Фото: Getty Images

Слово «дизель» во время разговора звучало неоднократно.

Американский глава государства Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора с Владимиром Зеленским 20 сентября несколько раз призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. По данным издания, тема повреждений российских нефтеперерабатывающих предприятий неоднократно поднималась во время разговора двух лидеров.

Трамп связывал украинские атаки с ростом мировых цен на дизельное топливо и призывал Зеленского остановить удары по российской нефтяной инфраструктуре. Собеседник Axios рассказал, что слово «дизель» во время разговора звучало неоднократно.

Тема топлива возникла на фоне резкого роста цен в Соединенных Штатах и проблем с поставками на мировом рынке. Важно понимать, что украинские удары по российским НПЗ могут не быть ключевой причиной роста мировых цен на дизель. Аналитики считают, что первоочередной причиной является кризис на Ближнем Востоке.

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