Белорус вырастил на своем участке тыкву-гиганта 1 21.09.2026, 10:07

3,052

Фото: СТВ

Для ее перевозки может понадобиться специальная техника.

В Брестской области вырастили тыкву-гиганта весом 240 килограммов. Скоро овощ собираются презентовать на сельхозярмарке, а чтобы доставить его в областной центр, вероятно, придется задействовать специальную технику, пишет «Точка».

Скриншот: СТВ

Гигантский плод появился на обычном приусадебном участке. Вырастил его фермер-любитель Александр Демешко.

При этом «агроном» уверен: 240 килограммов – явно не предел. По его расчетам, тыква будет расти еще около 20 дней, прибавляя в весе каждые сутки. И все это – исключительно органически.

По словам фермера, настоящий исполин вырос из одной семечки.

«Вот одна семечка. Сначала идет росточек маленький, как рассада, а потом это все – это из одной семечки, чтобы вы понимали. За ней уход, как за маленьким ребенком. Здесь реально надо за ней ухаживать. Есть определенные секреты агротехники», – рассказал он.

Секреты выращивания, к слову, оказались не такими уж сложными. В числе удобрений – калий, кальций и фосфор. А от излишнего солнца тыкву приходится защищать: из-за него кожура может грубеть, что мешает плоду расти дальше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com