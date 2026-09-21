Россия атаковала многоэтажки, торговый центр и вуз в Запорожье 2 21.09.2026, 10:21

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Фото: ГСЧС Украины

В городе вспыхнули масштабные пожары.

В ночь на 21 сентября российские военные массированно атаковали город Запорожье, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. В результате обстрела повреждения получили два девятиэтажных жилых дома, в которых вспыхнули пожары.

Также загорелся один из торговых центров и здание высшего учебного заведения. В общей сложности пострадали пять человек, еще пятеро были спасены и 14 эвакуированы из горящих зданий. «В настоящее время ведется ликвидация последствий вражеской атаки», — отметили в ГСЧС.

Накануне вечером российские ударные беспилотники атаковали Киев и Киевскую область. В украинской столице, по данным мэра города Виталия Кличко, пострадала одна женщина. В трех районах области — Фастовском, Бучанском и Обуховском — вспыхнули пожары на территории промышленной зоны, в здании станции технического обслуживания (СТО) автомобилей и частном доме. В ГСЧС сообщили о потушенных пожарах только утром 21 сентября. Обошлось без погибших и раненых. Также российские военные накануне вечером дважды атаковали Сумы. Один из ударов пришелся рядом с многоэтажным жилым домом. Погибла женщина, а ее муж получил многочисленные осколочные ранения, сообщил глава областной администрации Олег Григоров.

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

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