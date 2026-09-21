Европе пора повысить цену «теневой войны» Путина 4 21.09.2026, 11:07

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Эксперты назвали несколько направлений.

Европе необходимо отказаться от политики стратегической сдержанности и сделать российские гибридные атаки более затратными для Кремля, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Москва расширяет кампанию диверсий, кибератак и других провокаций против европейских стран на фоне войны в Украине. При этом российское наступление на фронте буксует, финансовое давление усиливается, а украинские удары все глубже проникают на территорию России. Это подталкивает Кремль к дальнейшей эскалации.

«Противники редко начинают серьезные переговоры, пока цена продолжения войны не становится выше цены перемирия», — пишут авторы.

Российская кампания уже затронула несколько стран НАТО. В августе беспилотник атаковал аэропорт Лейпцига. В Словакии власти предотвратили попытку поджога предприятия Skyeton, производящего украинские дроны. В Эстонии расследуется возможная причастность России к пожару на заводе Milrem Robotics. Польская энергетическая инфраструктура также подвергалась кибератакам.

Одновременно Москва использует прямые угрозы. Россия предупредила Великобританию о «самых катастрофических последствиях» после передачи Украине чертежей ракет Storm Shadow. Российские беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство стран НАТО.

Обычных санкций, дипломатических высылок и заявлений уже недостаточно. Они предлагают повысить цену российской агрессии сразу на нескольких направлениях.

В частности, речь идет о перехвате российских ракет и дронов над западной Украиной. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что «гораздо лучше сбить его в целях самообороны, пока он находится в воздушном пространстве Украины», чем ждать падения обломков на территории НАТО.

Среди возможных мер — конфискация замороженных российских государственных активов, перехват танкеров «теневого флота» и дальнейшее расширение возможностей Украины по применению западного дальнобойного оружия.

«Европа должна изменить расчеты Кремля», — убеждены авторы.

Задача заключается не только в защите самой Европы, но и в том, чтобы еще больше повысить цену войны для Москвы.

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