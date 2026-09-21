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Белорусский форвард забросил первую шайбу за «Юту»

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  • 21.09.2026, 11:27
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Белорусский форвард забросил первую шайбу за «Юту»
Егор Бориков
Фото: hcdinamo.by

Егор Бориков ярко проявил себя в матче с «Колорадо».

Белорусский нападающий Егор Бориков отметился дебютным голом в предсезонной подготовке НХЛ, однако его команда «Юта Маммот» уступила в гостях «Колорадо Эвеланш».

Бориков отличился на 36-й минуте встречи, сравняв счет (1:1) – форвард пробил бывшего голкипера магнитогорского «Металлурга» Илью Набокова, сообщает официальный сайт клуба.

К сожалению, «мамонты» пропустили четырежды и завершили матч со счетом 1:4.

Экс-игрок минского «Динамо» провел на льду 12 минут 57 секунд, нанес 2 броска в створ, применил 4 силовых приема и завершил поединок с показателем полезности «+1».

Наставник «Юты» Андре Туриньи остался доволен действиями молодого белоруса, отметив его игру не только в эпизоде с забитой шайбой.

«Мне очень понравилась игра Борикова. Считаю, что он провел уверенный матч – и дело не только в забитом голе. То, как он контролировал шайбу и задаваемый им темп игры, – это позитивные моменты», – приводит слова Туриньи официальный сайт клуба.

Сам 19-летний форвард, имеющий двусторонний контракт новичка с «Ютой», сдержанно прокомментировал свой успех в видеообращении для Telegram-канала «Хоккейная варка».

«Всем привет! Спасибо за поздравления, но это всего лишь предсезонка. Впереди еще много работы. Приятно было ощутить уровень НХЛ. Здесь все намного быстрее, и более мастеровитые ребята. Так что продолжаем работать».

До старта 109-го регулярного чемпионата НХЛ «Юта» проведет еще три контрольных матча. Ближайшим соперником команды станет «Лос-Анджелес Кингз».

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