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Гарри Каспаров: Россия очень скоро вторгнется на территорию страны НАТО

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  • 21.09.2026, 11:02
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Гарри Каспаров: Россия очень скоро вторгнется на территорию страны НАТО
Гарри Каспаров
Фото: Johannes Simon / Getty Images

Кремлевскому руководству нужно «дожить до января».

Российский оппозиционер Гарри Каспаров заявил, что риск пересечения Россией сухопутной границы НАТО становится все более вероятным.

По его словам, Москва может проверить готовность Альянса применить статью 5 о коллективной обороне уже в ближайшее время. Каспаров считает, что российскому руководству важно «дожить до января».

Он связал это с выборами в США, которые пройдут в ноябре: новый состав Конгресса приступит к работе только в начале января.

По мнению Каспарова, период со второй половины сентября до начала января может стать окном для Москвы для проверки статьи 5 НАТО.

Он утверждает, что о возможности подобного сценария говорят уже не только эксперты, но и официальные представители Альянса.

Также Каспаров заявил, что война стала для российского режима источником нового общественного импульса, сравнив нынешнюю ситуацию с периодом после аннексии Крыма в 2014 году.

По его словам, для значительной части российского общества участие в войне стало каналом социальной мобильности, несмотря на высокую цену, которую страна за это платит. При этом Каспаров считает, что российское общество традиционно нечувствительно к этим потерям.

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