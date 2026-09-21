Z-ложь и дальнейшие векторы 1 Александр Адельфинский

21.09.2026, 9:57

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Кремль может действовать с намеренным промедлением.

Что из путинской лжи вспоминается сразу? В мирном аспекте – да хоть обещания не повышать пенсионный возраст. В военном аспекте – заверения об отсутствии намерений напасть на Украину. Можно вспомнить множество подобного вранья за все время правления хунты.

Ровно такая же картина сейчас – с официальными речами о невозобновлении мобилизации после лже-выборов. Люди привыкли к последовательности, при которой любое обещание Кремля не совершать гадости и не творить ужасы – залог того, что гадости и ужасы непременно будут.

Время покажет, однако есть важный аспект проблемы. Даже если власти показательно избегнут мобилизационного усиления сразу, то успокаиваться нельзя ни в коем случае. Кремль может действовать с намеренным промедлением, чтобы психологически расслабить призываемые категории.

Чем период после «выборов» отличается от периода до них? В числе разного, и тем, что отныне у «верхов» есть, с их точки зрения, ключевой аргумент: официально можно объявлять, что население дружными рядами пришло и проголосовало Zа дальнейшие действия Кремля, причем просто по факту явки к урнам.

До следующих таких же «выборов» – годы и годы, и это время можно использовать как угодно, ссылаясь на общенародное волеизъявление, снова якобы легитимизирующее давным-давно нелегитимные власти РФ. Для хунты любое голосование за кого угодно – аргумент в СВОю пользу.

К дням псевдовыборов агрессивная внешнеполитическая риторика достигла того уровня, при котором на время после голосования Кремлю логично планировать расширение экспансии и усиление посягательств на целостность стран демократии, совершать теракты, и это как минимум при отчетливом максимуме – прямых военных атаках.

Несомненно грядущее расширение внутренних репрессий. Строительство «супер-тюрем» – прямой указатель на то, что здесь у хунты – обширные планы. Более чем вероятны, при этом, как просто попытки вновь атаковать Интернет для россиян, так и, глобально, перекрыть его вовсе. Есть угроза утяжеления административных и уголовных статей.

Вовсе не обязательно то, что все ухудшения станут реализовываться синхронно, поскольку на такие планы вполне есть контраргумент: у хунты кончаются людские резервы. Однако Кремль действует по мере возможностей, когда появляется хоть одна из них, ищет варианты, пробует ходы.

Власти рассчитывают на длительность в реализации агрессивных планов, на утомление тех, кто противостоят кремлевским экспансии и террору. Хунта понимает разницу между несменяемостью правителей у себя дома и демократической сменяемостью властей на Западе. Рашисты используют это различие.

Население России со временем четче осознает важность, по сути, во многом партизанской жизни, дальнейшей «внутренней эмиграции», долгосрочного избегания, пассивного сопротивления, саботажа. Этими методами, кстати, оно пользовалось веками, к сожалению, переходя из намерений «перетерпеть» в сотрудничество с имперской властью.

Что касается оппозиционно мыслящих россиян в эмиграции, желаемым и важным представляется всемерное долгосрочное сотрудничество, взаимопомощь среди уехавших, причем на всех уровнях.

Нам давно объявлена война, она усиливается, и предстоит яснее осознать, что наш ответ – более радикальная позиция по ключевым вопросам времени.

Прямо сейчас явственнее проявляются все новые и новые обостряющиеся риски, усиливаются опасности для мира и демократии. Нам предстоит более сложный, нежели ранее, этап, и его необходимо пережить достойно, сделав выводы из прошлого и входя в будущее опытнее и прозорливее. Некоторая эмигрантская наивность должна покинуть нас: впереди – еще более рискованные, опасные, времена, их необходимо пережить с наименьшими потерями.

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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