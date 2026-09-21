В России объявили предварительные результаты «выборов» в Госдуму 21.09.2026, 7:42

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Фото: Getty Images

Цифры вряд ли можно назвать неожиданными.

На «выборах» в Госдуму РФ лидирует партия власти «Единая Россия» - результат, который вряд ли можно назвать неожиданностью в условиях отсутствия реальной политической конкуренции в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЦИК РФ.

После обработки около 14% протоколов «Единая Россия» набирает около 57% голосов. Следом идут КПРФ (около 14%), ЛДПР (9%), «Новые люди» (8%) и «Справедливая Россия» (5,16%).

Все эти партии, кроме формальной разницы в названиях, годами демонстрируют полную лояльность Кремлю и никакой реальной оппозиции режиму Путина не представляют.

По данным так называемого дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое в России считают одним из наименее прозрачных и наиболее манипулированных инструментов, «Единая Россия» получает 49,06%, «Новые люди» - 15,42%, КПРФ - 12,26%. Результаты ДЭГ не учитывают Калининградскую область.

Параллельно в России «выбирали» глав восьми регионов - Мордовии, Тувы, Чечни, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей. По данным ЦИК, в семи регионах лидируют действующие главы или временные исполняющие обязанности - то есть те же лица, которые и раньше возглавляли эти территории.

В Чечне, по данным ЦИК, после обработки 2,4% бюллетеней Рамзан Кадыров лидирует с результатом 97,35% голосов.

Напомним, «выборы» в России стартовали 18 сентября - уже на самом старте зафиксировали факты давления на наблюдателей, принуждения бюджетников и массовые фальсификации.

Омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что Россия готовит незаконные «выборы» в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины, чтобы создать видимость нормальной жизни - он призвал украинцев не участвовать в голосовании.

Также СБУ призвала украинцев в оккупации не участвовать в этих незаконных «выборах».

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