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Варвары

  • Телеграм-канал «Призрак экономики»
  • 21.09.2026, 5:04
Варвары
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ

Замечателен комментарий пресс-секретаря Пескова.

Читаем очередную новость о фактическом захвате «властями» собственности иностранных компаний, работающих в России. На этот раз речь идёт о французского Auchan, швейцарской Nestle и «Лемана ПРО» - бывшего российского бизнеса французской Leroy Merlin, который в 2023 году был передан местному менеджменту.

Путин свои указом передал эти компании «во временное управление» некоей фирме.

Замечателен комментарий пресс-секретаря Пескова:

«Речь идет о компаниях, европейских компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественная страна, и то, что это недружественная страна, которая сейчас самым активным образом вовлечена в военные действия против нашей страны».

Инвестиционный климат в нашей стране уничтожен Путиным и его правительством. Понятно, что никто не будет создавать бизнесы в нашей стране, вкладывать сюда деньги. Трудно пока даже представить, что надо будет сделать, когда Путин и его группа наконец-то покинут власть, для того, чтобы сделать Россию привлекательной страной для инвестиций. Страну шаг за шагом лишают экономических перспектив существования и развития.

Телеграм-канал «Призрак экономики»

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