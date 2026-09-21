Варвары
- Телеграм-канал «Призрак экономики»
- 21.09.2026, 5:04
Замечателен комментарий пресс-секретаря Пескова.
Читаем очередную новость о фактическом захвате «властями» собственности иностранных компаний, работающих в России. На этот раз речь идёт о французского Auchan, швейцарской Nestle и «Лемана ПРО» - бывшего российского бизнеса французской Leroy Merlin, который в 2023 году был передан местному менеджменту.
Путин свои указом передал эти компании «во временное управление» некоей фирме.
Замечателен комментарий пресс-секретаря Пескова:
«Речь идет о компаниях, европейских компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественная страна, и то, что это недружественная страна, которая сейчас самым активным образом вовлечена в военные действия против нашей страны».
Инвестиционный климат в нашей стране уничтожен Путиным и его правительством. Понятно, что никто не будет создавать бизнесы в нашей стране, вкладывать сюда деньги. Трудно пока даже представить, что надо будет сделать, когда Путин и его группа наконец-то покинут власть, для того, чтобы сделать Россию привлекательной страной для инвестиций. Страну шаг за шагом лишают экономических перспектив существования и развития.
Телеграм-канал «Призрак экономики»