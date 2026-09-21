ГАИ предупредила водителей об осенней опасности 21.09.2026, 4:56

Фото: bymedia.net

И призвала «исключить громкую музыку» в машине.

С наступлением осени водителям стоит быть особенно внимательными: из-за понижения температуры участились туманы, а видимость на дороге иногда сокращается до 100-500 метров. В таких условиях ГАИ рекомендовала убрать все, что может отвлекать от дороги, в том числе исключить громкую музыку и не пользоваться гаджетами.

При движении в тумане необходимо:

выбирать скорость, которая позволит остановить авто в пределах видимости (в сильном тумане она может составлять даже 20 км/ч);

увеличить дистанцию до других машин в полтора-два раза;

включить ближний свет и противотуманные фары;

не использовать дальний свет: он отражается от капель влаги в воздухе и ослепляет водителя;

избегать резких торможений, перестроений и обгонов;

быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов и перекрёстков;

исключить громкую музыку и не пользоваться гаджетами;

при необходимости приоткрыть окно, чтобы слышать другие автомобили.

Если туман настолько густой, что ехать дальше невозможно, водителю нужно включить аварийную световую сигнализацию и на минимальной скорости покинуть проезжую часть. «Будьте предсказуемы: используйте световые и, в случае необходимости, звуковые сигналы при любых маневрах», – призвали в ГАИ.

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