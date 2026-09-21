В НАТО заявили, что смогут среагировать на действия РФ на востоке Европы 21.09.2026, 2:44

Фото: Reuters

Солдаты и оружие готовы.

НАТО готово отреагировать на возможную эскалацию со стороны России на восточном фланге Европы. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне на встрече с журналистами 19 сентября, цитирует Politico.

«Альянс готов, структура готова, солдаты [...] оружие готово», – сказал Драгоне и добавил, что альянс продолжает наращивать свои силы как по численности, так и по уровню технического совершенства.

В последние недели лидеры европейских стран – в частности Литвы, Польши, Германии и др. – предупреждают о возможном росте количества диверсий или угроз со стороны России. Москва несет большие потери в войне против Украины, но в то же время хочет проверить прочность НАТО и его реакцию на атаки, а также убедить Европу больше не помогать Киеву.

По словам Драгоне, в субботу генералы Североатлантического альянса не обсуждали последние предупреждения, но подчеркнули, что у НАТО готовы 4000 страниц военных планов для защиты восточного фланга. Там описаны сценарии, предусматривающие «незначительный кризис или вмешательство на нашей территории».

Генерал заверил, что союзники готовы к эскалации и знают, что делать в случае нападения.

«Безответственное поведение России на протяжении последних недель и месяцев продолжает подвергать испытанию решимость союзников и направлено на то, чтобы подорвать доверие и ослабить наше единство. Хочу четко отметить, что эти попытки не разделяют нас. Они затачивают наши инструменты, делают нас гораздо более сплоченными и решительными», – добавил чиновник.

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