Мерц прокомментировал результат ХДС на земельных выборах 21.09.2026, 3:00

ФРИДРИХ МЕРЦ

ФОТО: GETTY IMAGES

Глава немецкого правительства заверил, что продолжит реформы на посту канцлера Германии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал результат своей партии на выборах в земельные парламенты в Мекленбурге-Передней Померании. Об этом сообщает Spiegel в воскресенье, 20 сентября.

ХДС получила разные результаты в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине. Мерц подчеркнул, что «не может приукрашивать» результат в Мекленбурге-Передней Померании.

«Это катастрофа», - добавил он. Однако заверил, что продолжит реформы на посту канцлера Германии.

Как пишет DW, в Мекленбурге-Передней Померании с небольшим отрывом лидирует Альтернатива для Германии с 37% голосов. За ней следуют социал-демократы (35,5%) и Левая партия (7,5%). Партия Мерца ХДС проходит в ландтаг, получив 5,5% голосов.

В Берлине первое место, согласно экзитполам, занимает Левая партия с 24,5% голосов. Далее идут ХДС (20%) и АдН (16%).

Оба региона сообщили о значительно более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами.

«Я беру на себя эту ответственность, потому что хочу двигать нашу страну вперед, - заявил он в штаб-квартире ХДС в Берлине. - Я твердо убежден, что успех наших реформ не только улучшит нашу совместную жизнь, но и изменит к лучшему наше восприятие самих себя и наш имидж в мире. Германия способна к реформам», - акцентировал Мерц.

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