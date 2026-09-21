Овечкин попал в опалу «Вашингтона» после агитации за партию Путина 21.09.2026, 1:59

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН

Клуб не поздравил своего капитана с днем рождения и не включил в заявку на первый предсезонный матч.

В последние пару дней произошли два случая, свидетельствующие о том, что хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» решил дистанцироваться, по крайней мере публично, от своего капитана Александра Овечкина, вокруг которого разгорелся скандал из-за его съемок в предвыборном ролике правящей в РФ партии «Единая Россия», где он появился перед камерой вместе с известными пропагандистами российской войны против Украины.

Сначала «Вашингтон» не поздравил Овечкина с днем рождения. 17 сентября россиянин отмечал свое 41-летие, но на страницах клуба в соцсетях не было никаких сообщений по этому поводу.

При этом за несколько дней до этого, 14 сентября, «Вашингтон» поздравил с днем рождения бывшего игрока команды Крэйга Лафлина, отыгравшего за клуб из столицы США шесть сезонов в 80-х годах прошлого столетия.

Накануне же стало известно, что Овечкин не попал в заявку «Вашингтона» на первый предсезонный матч против команды «Бостон Брюинз», который состоится ближайшей ночью по киевскому времени.

Ростер команды опубликовала пресс-служба столичного клуба, и в нем не нашлось место российскому хоккеисту.

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