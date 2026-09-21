ХДС впервые в истории не проходит в ландтаг Мекленбурга - Передней Померании 1 21.09.2026, 7:58

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Фридрих Мерц

Фото: AP

Канцлер Фридрих Мерц назвал происходящее «катастрофой».

Согласно предварительным официальным результатам, консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz) набирает всего 4,9% голосов на выборах в ландтаг федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, состоявшихся в воскресенье, 20 сентября. Это означает, что в новом созыве земельного парламента ХДС не будет, так как партия не преодолела необходимый для попадания в него пятипроцентный барьер, передает «Немецкая волна».

Это худший результат партии за всю историю ФРГ. Еще ни разу христианские демократы не оказывались вне ландтага в результате выборов. В 2021 году партия получила на выборах в ландтаг Мекленбурга - Передней Померании 13,3%.

После объявления первых результатов экзитполов, когда стало ясно, что партия Мерца балансирует на грани прохождения в земельный парламент, канцлер ФРГ назвал происходящее «катастрофой». При этом он пообещал продолжить свой политический курс - как на посту главы ХДС, так и на посту канцлера. «Реформы - лучшее лекарство против авторитаризма», - сказал Мерц.

Главные результаты земельных выборов 20 сентября

Первое место на выборах в ландтаг Мекленбурга - Передней Померании заняла ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), получившая 38,2% голосов. На втором месте - СДПГ действующего премьер-министра земли Мануэлы Швезиг (Manuela Schwesig) с результатом 35,5%.

Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) в интервью DW после оглашения первых результатов экзитполов призвал Мерца уйти в отставку. «Этого ожидали бы граждане, и этого заслуживает страна», - считает ультраправый политик.

На проходящих параллельно выборах в Палату депутатов Берлина ХДС занимает второе место после Левой партии, лишь немного опережая АдГ.

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