ХДС проигрывает, но Мерц остается: итоги выборов в Германии 21.09.2026, 8:14

2,546

Сегодня канцлер встретится с руководящими органами своей партии.

«Катастрофа». Это слово канцлер ФРГ и лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) использовал, чтобы охарактеризовать итоги прошедших 20 сентября земельных выборов в Мекленбурге - Передней Померании и Берлине. Причем заявление он сделал еще до того, как стало известно, что консерваторы впервые в истории не будут представлены в одном из земельных парламентов, передает «Немецкая волна».

В Мекленбурге-Передней Померании ХДС набрал лишь 4,9% - для попадания в ландтаг необходимо хотя бы 5%. Первое место, как и в Саксонии-Анхальт двумя неделями ранее, досталось ультраправой «Альтернативе для Германии» (АдГ). В Берлине победу одержала Левая партия. Христианские демократы заняли второе место, но и АдГ набрала лишь немногим меньше.

Даже если бы ХДС все же просочился в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании, результаты для партии канцлера - провальные. Так плохо ХДС не выступал никогда. Тем не менее Мерц после завершения выборов заявил о намерении продолжить реформы, проявляя «твердость духа, стойкость и терпение», и отверг слухи о возможной отставке с поста канцлера, которые стали активно циркулировать после победы АдГ в Саксонии-Анхальт.

Итоги выборов в земельный парламент Мекленбурга - Передней Померании

АдГ одержала победу в Мекленбурге - Передней Померании с 38,2% голосов. На прошлых выборах, в 2021 году, у нее было 16,7%. На втором месте - социал-демократы (СДПГ). У них 35,5% - против 39,6% в 2021-м. Далее идут: Левая партия с 6,5% (-3,4 п. п.) и «Союз 90»/«зеленые» с 5,7% (-0,6 п. п.). Прочие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Таким образом, АдГ стала единственной партией из участвовавших в выборах 2021 года, кому удалось улучшить свой результат. Однако эта победа - скорее символическая. Если в Саксонии-Анхальт, где АдГ набрала 43,8% голосов, ультраправые имеют реальные шансы прийти к власти, то в Мекленбурге - Передней Померании - нет.

Вокруг противостояния «Альтернативе для Германии» свою кампанию выстроила глава земельного правительства, социал-демократ Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig). Одним из ее символов стали агитационные плакаты со слоганом «Frau gegen Blau», что можно перевести как «Женщина против синих». Синий - цвет АдГ. «Ситуация серьезная: АдГ способна нанести ущерб нашей экономике, нарушить нашу сплоченность», - предупреждала Швезиг в интервью DW.

Глава земельного правительства Мекленбурга - Передней Померании Мануэла Швезиг (СДПГ)

Фото: Annegret Hilse/REUTERS

В день выборов Швезиг в интервью ZDF сформулировала две причины, почему АдГ удается набирать очки, забирая голоса в том числе у СДПГ. «Во-первых, в моей федеральной земле многие выступают против поддержки украинцев - как финансовой, так и военной, и АдГ активно строила на этом свою предвыборную кампанию, - сказала политик. - Во-вторых, многие хотят возобновления поставок газа по «Северному потоку». Мы не поддерживаем ни одну из этих двух позиций и понимали, что потеряем из-за этого голоса, но я посчитала, что в нынешние времена важно сохранять принципиальность».

Одновременно в своей кампании Швезиг дистанцировалась от правящей коалиции, в которую на правах младшего партнера входит ее партия. В день выборов, комментируя провал ХДС, Швезиг заявила, что «озадачена» реакцией Мерца. По ее мнению, «канцлер должен честно спросить себя, может ли он просто продолжать работать как ни в чем не бывало».

Стратегия Швезиг дала результат: еще в начале месяца СДПГ получала в опросах немногим менее 30%, а год назад - меньше 20%. Итоговые 35,5% позволят социал-демократам сформировать коалицию с левыми и «зелеными».

Итоги выборов в Палату депутатов Берлина 20 сентября

На выборах в Берлине уверенную победу одержала Левая партия - с 25,7% голосов. Это примерно в два раза больше, чем на прошлых выборах в 2023 году. ХДС хоть и занял второе место, но значительно ухудшил результат: 18,8% - против 28,2% в 2023-м. Третье место с 16,3% (+7,2 п. п.) заняла АдГ. Также в парламент уверенно прошли «Союз 90"/"зеленые», с 14,3% (-4,1 п. п.) и СДПГ, с 12,1% (-6,3 п. п.). Другие партии набрали менее 5%. Явка на выборах составила 74,2%.

Главное требование Левой партии - обобществление (Vergesellschaftung) порядка 200 тысяч квартир, принадлежащих концернам вроде Deutsche Wohnen, Heimstaden и Vonovia. Левые обвиняют эти компании в том, что они наживаются на дефиците жилья, завышая стоимость аренды, и предлагают передать их активы государству для установления жесткого контроля цен. Собственникам предполагается выплатить компенсации - но лишь в размере 40-60% рыночной стоимости и по достаточно сложной схеме. На референдуме 2021 года эту инициативу уже поддержали 59,1% берлинцев.

«Мы утверждаем, что возможность жить в квартире - это базовое право человека, и мы хотим защитить это право от спекуляций», - говорила кандидат в бургомистры Берлина от Левой партии Элиф Эральп (Elif Eralp) в интервью изданию Genau. Вечером 20 сентября, когда стало понятно, что ее партия одерживает уверенную победу, Эральп заявила: «Если левые придут к власти, обобществление состоится».

Кандидат в бургомистры Берлина от Левой партии Элиф Эральп

Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Но все не так просто. Для формирования правительства Левой партии нужны партнеры. Коалиция из левых, СДПГ и «зеленых» математически возможна, однако переговоры обещают быть сложными.

Уже 20 сентября сопредседатель «Союза 90»/«зеленых» Феликс Банашак (Felix Banaszak) заявил, что ключевым условием для диалога станет «четкое заявление против антисемитизма», имея в виду, очевидно, скандалы с участием радикального крыла Левой партии. Социал-демократы в свою очередь крайне критично настроены к идее победителей берлинских выборов об обобществлении жилья.

Что результаты сентябрьских земельных выборов значат для правительства Германии

По словам источников Die Zeit и Table.Briefings, текст обращения, которое вскоре после завершения выборов зачитал Фридрих Мерц, был подготовлен несколькими днями ранее. Это может говорить о том, что политик решил сохранить за собой посты канцлера и председателя ХДС вне зависимости от результатов. Впрочем, одного лишь решения Мерца недостаточно - ему также необходима поддержка как минимум собственной партии.

16 сентября главы правительств восьми федеральных земель от блока ХДС/ХСС опубликовали письмо, в котором заявили, что «Германии нужны надежность и решительные действия», а не «дискуссии о кадрах». Они подчеркнули, что в «стабильной и сильной Германии» нуждается ЕС - учитывая, что в следующем году выборы пройдут сразу в нескольких странах: Франции, Италии, Испании, Польше и Греции. Но это письмо не выглядит как акт безусловной поддержки - канцлер в нем даже не назван по имени.

Внутрипартийная дискуссия, очевидно, продолжится. В понедельник, 21 сентября, Мерц встретится с руководящими органами ХДС, а во вторник - с фракцией в бундестаге.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com