Бундесвер получил первый F-35 нового поколения 21.09.2026, 6:59

Фото: USAF

Новые самолеты должны заменить устаревший парк Tornado.

Германия представила свой первый истребитель F-35A. Министр обороны Борис Писториус назвал это началом новой эры для Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает euractiv в воскресенье, 20 сентября.

Презентация самолета состоялась на заводе ВВС США в Форт-Уэрте, где производят боевые самолеты с 1943 года. Немецкая делегация перед этим посетила производственную линию истребителя пятого поколения Lockheed Martin.

Германия приобрела 35 самолётов F-35 в рамках обновления оборонной политики после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Новые истребители должны заменить устаревший парк Tornado и выполнять роль в программе ядерного сдерживания НАТО.

Первые немецкие пилоты будут проходить обучение в США. Ожидается, что с 2027 года первые F-35 Германии будут размещены на авиабазе Бюхель в западной части страны.

Представители немецких ВВС отметили, что F-35 имеет современные сенсорные системы, способность обрабатывать большие объемы данных и работать в сетевом взаимодействии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com