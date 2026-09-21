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Бундесвер получил первый F-35 нового поколения

  • 21.09.2026, 6:59
Бундесвер получил первый F-35 нового поколения
Фото: USAF

Новые самолеты должны заменить устаревший парк Tornado.

Германия представила свой первый истребитель F-35A. Министр обороны Борис Писториус назвал это началом новой эры для Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает euractiv в воскресенье, 20 сентября.

Презентация самолета состоялась на заводе ВВС США в Форт-Уэрте, где производят боевые самолеты с 1943 года. Немецкая делегация перед этим посетила производственную линию истребителя пятого поколения Lockheed Martin.

Германия приобрела 35 самолётов F-35 в рамках обновления оборонной политики после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Новые истребители должны заменить устаревший парк Tornado и выполнять роль в программе ядерного сдерживания НАТО.

Первые немецкие пилоты будут проходить обучение в США. Ожидается, что с 2027 года первые F-35 Германии будут размещены на авиабазе Бюхель в западной части страны.

Представители немецких ВВС отметили, что F-35 имеет современные сенсорные системы, способность обрабатывать большие объемы данных и работать в сетевом взаимодействии.

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