Бундесвер получил первый F-35 нового поколения
- 21.09.2026, 6:59
Новые самолеты должны заменить устаревший парк Tornado.
Германия представила свой первый истребитель F-35A. Министр обороны Борис Писториус назвал это началом новой эры для Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает euractiv в воскресенье, 20 сентября.
Презентация самолета состоялась на заводе ВВС США в Форт-Уэрте, где производят боевые самолеты с 1943 года. Немецкая делегация перед этим посетила производственную линию истребителя пятого поколения Lockheed Martin.
Германия приобрела 35 самолётов F-35 в рамках обновления оборонной политики после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Новые истребители должны заменить устаревший парк Tornado и выполнять роль в программе ядерного сдерживания НАТО.
Первые немецкие пилоты будут проходить обучение в США. Ожидается, что с 2027 года первые F-35 Германии будут размещены на авиабазе Бюхель в западной части страны.
Представители немецких ВВС отметили, что F-35 имеет современные сенсорные системы, способность обрабатывать большие объемы данных и работать в сетевом взаимодействии.