Путинцы странно отреагировали на самую масштабную атаку дронов на Москву 4 21.09.2026, 7:50

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Иллюстративное фото: Данные ИИ

Местные жители в шоке.

Во время рекордной атаки дронов на Москву 20 сентября российские власти намеренно не предупредили жителей об опасности - ни сиренами, ни SMS-уведомлениями. По оценке аналитиков, причина - нежелание срывать явку на выборах в Госдуму.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

20 сентября, в последний день голосования на выборах в Госдуму, власти Московской области не включали сирены воздушной тревоги и не рассылали SMS-предупреждений об угрозе атаки - хотя раньше делали это даже во время значительно меньших ударов.

В то же время, по наблюдениям аналитиков, власти все же прибегли к одной из типичных контрмер - ограничили мобильную связь , но без каких-либо официальных объяснений этого шага.

Жители Московской области жаловались в Telegram-канале губернатора Андрея Воробьева на отсутствие предупреждений - до того, как комментарии в канале закрыли.

По оценке ISW, российские власти, очевидно, поставили высокую явку избирателей выше безопасности населения - даже несмотря на то, что украинские войска атаковали стратегическую нефтяную и логистическую инфраструктуру, и принципиально не целили по избирательным участкам или другой электоральной инфраструктуре.

Напомним, после рекордной атаки дронов по Москве сетью разлетелись кадры пожаров на нескольких объектах российской столицы.

Украинская сторона подтвердила поражение Московского НПЗ - завод вспыхнул, и это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что во время операции применялись FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляница», Vendetta, «Февраль», «Барс», «Фламинго», «Январь» и Pelican.

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