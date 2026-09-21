Главный сигнал путинцам
- Андрей Пивоваров
- 21.09.2026, 7:11
Кремль не способен защитить даже Москву.
Вчера мелькнула мысль: ни в пятницу, ни в субботу не было сильных обстрелов. И вот сегодня – крупнейшая атака на Москву, в том числе баллистическими ракетами.
Удивительно, что она не началась в первые два дня голосования.
В советские времена, а затем в 1990-е и 2000-е, выборы старались превратить в праздник. На участки привозили продукты, включали музыку, создавали ощущение, что в этот день все хорошо. Похоже, такую же задачу поставили перед военными: обеспечить три дня тишины, чтобы война не мешала выборам.
Не получилось. Сегодняшняя атака показала, что Кремль не способен закрыть небо и защитить даже Москву.
Это главный сигнал тем, кто сегодня идет на участки: голосовать нужно за мир, чтобы все это закончилось. Путин не может обеспечить безопасность столицы даже в один из самых важных для себя дней. Не будет же он каждый раз звонить Трампу, чтоб тот просил Украину не наносить удары, как перед 9 мая.
Андрей Пивоваров, «Телеграм»