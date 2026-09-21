Беспомощный бред кремлевского параноика Андрей Пионтковский

21.09.2026, 6:34

Фото: Getty Images

Что же случилось с «ужасным и беспощадным» Путиным?

В последние дни кремлевская пропаганда обогатила свой список угроз ненавистному Западу, подхватив последнюю «страшилку» буквально из уст своего недо-фюрера:

«Москва считает законной целью любые британские военные установки или инфраструктуру на Украине, если они используются для поддержки украинских сил или атак на российскую территорию»

Перечитайте, пожалуйста, по буковкам этот жалкий бред. Люди, годами смаковавшие погружение британских островов в океанскую пучину российскими ядерными ударами, предупреждают стреляющих по ним с территории Украины британских военных (ну так по тексту!), что если те не прекратят подобное безобразие, то Москва не исключает, что она, возможно, воспользуется своим законным правом нанесения ответного удара по этим целям на украинской территории.

Что же случилось с ужасным и беспощадным к врагам России Путиным?

Произошла полная и бесповоротная девальвация 20-летнего путинского ядерного шантажа. Китай, от которого Пу впал в полную зависимость, несколько раз публично категорически запретил ему этим заниматься. Что же касается угрозы конвенциональных ударов по европейским странам, то для ЕС, Великой Британии, Канады и Норвегии никакая это не угроза, а предвкушаемая ими стратегическая возможность резко увеличить помощь Украине, включив непосредственно свою значительную и разнообразную воздушную мощь.

Судя по нарастающему бессвязному и беспомощному бреду кремлевского параноика, он, кажется, начинает подозревать, что за 20-летний базар приходит время отвечать.

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

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