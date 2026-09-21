«Я потратила 16 лет и почти $19 тысяч» 8 21.09.2026, 9:21

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Белоруска рассказала о цене не поставленного вовремя импланта.

Белорусы отлично умеют считать деньги. Но есть что-то ценное для каждого из нас, по определению не поддающееся подсчету, пишет Onlíner. Закат в середине июля, который ты, masochistic overachiever, пропустил из-за работы. Запах отцовской рубашки, что хранишь в шкафу спустя годы. Момент, когда 9-летний ребенок впервые приготовил завтрак, а тебя не было дома… В этом списке есть еще один пункт, пусть и менее лирический — цена откладывания в стоматологии. Сколько времени, денег и здоровья можно потерять, если сразу не поставить имплант?

«Казалось, отсутствующий зуб не мешает, «шестерка» ведь не в зоне улыбки»

Анастасия Долголевец, бизнес-партнер в IT, в свои 33 года рассказывает историю, которая тянет на сценарий блокбастера. А может быть, фильма в жанре «стоматологический хоррор».

— Сразу хочу сказать, что я никого не обвиняю. Думаю, мое очень долгое лечение связано в первую очередь с недостатком знаний. Сейчас я бы вела себя иначе, задавала врачам другие вопросы.

Эта эпопея началась в Минске в 2010 году. У меня разболелся зуб — нижняя «шестерка» с левой стороны. Его лечили, чистили канал, в итоге удалили нерв. Я тогда училась на втором курсе БГУИРа. Была обычной студенткой, вопросов стоматологу не задавала: ну поставили пломбу и поставили. Сейчас понимаю, что нужно было немедленно установить коронку. Но этого мне не предложили, не объяснили, какие будут последствия… В итоге зуб, ослабший после удаления нерва, просто раскололся. Стенки были слишком тонкими и не выдержали — это частая история. В 2012 году «шестерку» пришлось удалять. Как сейчас помню, за лечение и удаление я заплатила 7 160 000 старых рублей (около $350 по курсу) в частной клинике.

Дальше, конечно, нужно было ставить имплант. Но, повторюсь, я была бедной студенткой, училась на платном, подрабатывала по вечерам за гроши. Когда мне озвучили сумму, она показалась астрономической. К тому же важность имплантации мне никто не объяснил. Я была молодой и неопытной, а потому решила отложить «на потом», понятия не имея, к каким последствиям это приведет: неправильный прикус, асимметрия лица… Казалось, отсутствующий зуб не мешает, «шестерка» ведь не в зоне улыбки. Думала, окончу универ, пойду работать, накоплю денег и поставлю имплант.

Тем временем вся нагрузка шла на правую сторону, потому что на левую — туда, где отсутствовал зуб, — было некомфортно жевать. Спустя три года у меня начали «кучковаться» передние зубы, хотя раньше они были ровными, никаких проблем. Появилась выраженная асимметрия, начала болеть челюсть. Я даже не могла нормально прожевать кусок мяса! А когда приходила к визажистке, она замечала неладное и пыталась исправить асимметрию с помощью макияжа.

В общем, в 2020 году — заметьте, сколько лет я терпела, — я обратилась к ортодонту в Минске и поставила элайнеры (съемные прозрачные капы, которые надевают на зубы днем и ночью, чтобы выровнять их. — Прим. Onlíner). Тогда казалось, что брекеты мне не нравятся, а элайнеры — это что-то интересное и новое. Решила, что буду модной. Заплатила примерно 8 тыс. рублей. Но лечение, мягко говоря, затянулось.

Я жила с постоянным дискомфортом во рту. Из-за того что нижней «шестерки» долго не было, верхняя начала «опускаться», занимать больше места, чем положено. Мы пытались исправить это элайнерами — ощущения не из приятных. Однажды я хотела поесть дома и поняла, что вообще не могу открыть рот: сустав сдавливала такая боль, что просто искры из глаз. Пришлось срочно писать ортодонту: «Помогите!»

Выяснилось, что у меня проблемы с суставами и нужно идти к специальному стоматологу — гнатологу, делать исследование челюсти, которое называется «аксиография». Это было довольно дорогое мероприятие — 1800 рублей. Металлическая штука устанавливается на лицо, открывается рот, и датчики фиксируют положение суставов. Мне объяснили, что все проблемы от того, что на левый сустав я не жевала, он стал «ленивым», расслабился, а правый, наоборот, перенапряжен. Из-за этого случилась очень сильная асимметрия. Оказывается, с моим бэкграундом вообще нельзя было ставить элайнеры.

Так что, к моему облегчению, элайнеры убрали — но поставили накладки, чтобы снимать спазм. Ведь челюсть была перекошена: с одной стороны сильно смыкалась, а с другой — просветы. Накладки, снимки, слепки, приемы у врачей, опять приемы… Смело можно добавить сюда еще 1500 рублей расходов.

В 2022 году я узнала, что беременна. Лечение пришлось поставить на паузу. Я потеряла еще год — и состояние во рту усугублялось.

В 2024-м началась новая глава — брекеты. Я отдала за их установку около 7,2 тыс. рублей — и очень ждала, что ортодонтическое лечение поможет. Но нагрузка на зубы все равно распределялась неправильно. Поэтому я наконец решилась поставить имплант — одиночный штифт и временную коронку — вместо отсутствующей «шестерки». Мне сразу стало легче!

Я долго боялась ставить имплант, потому что казалось, что будет адски больно, ну прям начну умирать в кресле у стоматолога. А в итоге был очень приятный доктор, который успокоил, объяснил, что немножко поболит, лишь когда отойдет заморозка, и это легко исправить таблеткой обезболивающего. Хорошо помню, что чувствовала дискомфорт всего часов шесть, пока не легла спать. А утром проснулась — вообще ничего не болело. В итоге все прекрасно прижилось. Имплантация, кстати, обошлась примерно в 3 тыс. рублей.

Но из-за брекетов и огромных накладок я шепелявила, как двухлетка. На всех фото напоминала себе лошадь с выставленными вперед зубами — и очень стеснялась. Не могла ничего есть. А еще у меня стояли микровинты, которые вкручивались в десны и тянули зубы. Это все постоянно болело. У меня было очень депрессивное состояние, потому что я вроде взрослая женщина, мать двоих детей, а говорить не могу, лечение не помогает…

Буквально через месяц мужу пришло предложение о работе в Испании, и в 2024 году мы переехали в пригород Барселоны.

Сначала я надеялась, что смогу ездить на консультации к врачу в Минск каждый месяц, но логистика сильно усложнялась, долгие очереди на границах, сын не мог оставаться без меня… Поэтому я решила продолжить лечение в Барселоне. Но местные врачи не соглашались с прежней методикой. В итоге мне сняли все системы, что были во рту, включая накладки, удалили две восьмерки (это обошлось в €900), поставили новые брекеты (€8300) и новую временную коронку на имплант (€500).

С сентября я хожу с новыми брекетами — чувствую себя хорошо, ничего не болит, все выровнялось. По прогнозам врачей — кстати, они тоже белорусы, — мне осталось месяца два, чтобы зубы встали на место.

Получается, моя история длится 16 лет. Я столько всего прошла!.. Потратила 16 лет и почти $19 тыс.! Все потому, что вовремя не поставила сначала коронку, а потом имплант. Да уж, лучше бы мы не считали общую сумму… Честно говоря, я бы уже впала в отчаяние, но меня очень поддерживает муж. Он всегда говорит: «Пусть это будет самой большой проблемой в нашей жизни, а со всем остальным разберемся». Сейчас я более оптимистична, потому что уже на финишной прямой. Вернулась симметрия, я не чувствую боли, могу нормально жевать.

Надеюсь, моя история поможет читателям, подтолкнет к действию. Своих детей я регулярно вожу к стоматологу. «Шестерки» покрыты защитным герметиком, налета и кариеса нет, мои малыши чистят зубы тщательно — я за этим слежу. Потому что знаю, какие могут быть последствия.

«Потеря зубов может приводить к ранней деменции»

История Анастасии — это абсолютно реальный, но все же редкий случай. А что бывает «в среднем по больнице»? Роман Комар, имплантолог, стоматолог-хирург центра Dental Dream, раскладывает по полочкам последствия — иногда неожиданные — несвоевременной имплантации.

— Раньше считалось, что один отсутствующий зуб — это не проблема, мол, можно даже не протезировать. Но сегодня, поскольку накопилось много наблюдений за пациентами, врачи пришли к выводу, что потеря зуба имеет последствия.

Первой мы теряем, как правило, нижнюю «шестерку» — основной зуб, который берет на себя 80% жевательной нагрузки. Он, кстати, прорезается у человека первым из постоянных — в районе 5—6 лет. Природа неслучайно выбирает его. Очень часто родители думают, что это молочный зуб, и не особенно следят за уходом. В итоге уже в 5—6 лет нижняя «шестерка» может обзавестись кариесом. Поэтому мы и теряем ее первой.

Когда человек теряет такой большой зуб, организм, конечно же, пытается всеми силами скомпенсировать его отсутствие. Соседние зубы смещаются в сторону дефекта, наклоняются. Это первая проблема. Зубы на верхней челюсти тоже начинают приспосабливаться: ищут встречную жевательную направляющую. Проще говоря, опускаются — это вторая проблема. Цена такого перераспределения — деформация зубов, нарушение прикуса.

Кроме того, человек начинает интуитивно жевать там, где ему удобно — как правило, на противоположной стороне, где полный комплект зубов. Это третья проблема. Человек сам изнашивает зубы неравномерно.

Редко бывает такое, что один зуб удалили, а все остальные — идеально здоровые. Поэтому потеря большого жевательного зуба может запустить разрушение других. Иногда пациент замечает: жил комфортно, все было хорошо, но удалили «шестерку» — и посыпались остальные зубы. В полости рта было равновесие, но стоит потерять один зуб — и баланс нарушается.

Деформация начинается с первого дня после удаления. Зубы потихонечку смещаются. Изменения идут каждый день, по микрону, на протяжении нескольких лет. Чем дольше человек ходит с отсутствующим зубом, тем больше деформации. Бывает такое, что пациент уже созрел к протезированию, приходит в клинику: «Доктор, помогите, установите имплант с коронкой, устал жить без „шестерки“». А на диагностике мы видим, что места для зуба уже физически нет: соседние зубы наклонились, заняли пространство, верхние сместились. Тогда придется сначала проводить ортодонтию (брекеты и прочее), а только потом — имплантацию. Процесс лечения усложняется, и все из-за того, что человек долго откладывал.

Часто пациенты спрашивают меня: «Если зуба нет, значит, костная ткань пропадет?» Ответ, на самом деле, вас удивит, потому что он двоякий: после удаления зуба кость и уходит, и нарастает. Это очень интересный процесс. В первые годы мы, конечно же, теряем ширину кости, но на месте удаленного зуба и корня остается пустота, которую организм пытается заместить костной тканью. Это нормально.

Хирургам очень важна кость, которая является контуром. В первый год после удаления зуба мы теряем до 4 миллиметров такой кости — это очень много. Минимальная ширина для установки импланта — около 4 миллиметров. То есть, как вы понимаете, каждый миллиметр имеет значение. Ширина гребня — генетически заложенный параметр. У кого-то, допустим, ширина составляет 10 миллиметров. Если мы отнимем 4, то после удаления зуба останется 6 миллиметров своей кости — этого хватит для установки импланта. А у кого-то ширина гребня изначально была 6 миллиметров — после удаления ткани критически мало, имплант просто не установишь, приходится проводить костную пластику.

Есть люди высокие и низкие, полные и худые… Так же и с костной тканью: это генетически детерминированный показатель. Но не всегда у высоких и полных людей есть преимущество. Бывает, приходит пациент крепкий, высокого роста, но костный гребень тонкий. А иногда — наоборот. И это удивляет.

После удаления верхней «четверки», «пятерки» или «шестерки» с большой вероятностью понадобится синус-лифтинг. Так называют наращивание кости в области верхнечелюстной пазухи. И не важно, как долго вы ходили без зуба, просто там генетически кость очень небольшой высоты.

По моим наблюдениям, к 40 годам у белоруса в среднем нет от одного до шести зубов. Конечно, встречаются разные пациенты. Отсутствие жевательных зубов — это очень частая проблема.

Чем вредна потеря зубов для человека в целом? Она может приводить к ранней деменции — это доказанный факт. Ведь, когда человек теряет зубы, меняется его образ жизни, социализация. Такая цепочка в итоге приводит к ранней деменции.

Второй момент: потеря зубов влияет на сердечно-сосудистые заболевания. Они же не просто здоровые вываливаются из челюсти, такого никогда не бывает. Потеря зубов — это, как правило, патологические процессы: хроническое воспаление в деснах, бактерии, которые попадают в кровь, повреждают сосуды… У людей с отсутствующими зубами выше риск инфаркта и так далее.

Многие спрашивают про желудок. На самом деле, даже если у человека нет ни одного зуба, нет никакой прямой корреляции с проблемами ЖКТ, как бы странно это ни звучало. Таких научных наблюдений не существует. Зубы ведь не переваривают еду напрямую и не отвечают за ее усвоение. Здесь важнее пищевое поведение: даже человек с отличными зубами может иметь проблемы с желудком, если будет питаться неправильно.

Вывод такой: у современных людей, которые вовремя ставят импланты и в целом следят за зубами, риск развития деменции и проблем с сердцем гораздо ниже.

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